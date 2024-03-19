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輝達GTC大會秀AI氣象預測能力 黃仁勳讓世界看見台灣

中央社／ 台北19日綜合外電報導
黃仁勳。路透
黃仁勳。路透

輝達GTC大會18日登場，創辦人兼執行長黃仁勳除宣布推出新款人工智慧（AI晶片Blackwell B200，在介紹AI的極端天氣預測能力時也以台灣為例，讓世界因而看見台灣。

輝達（Nvidia）2024年「繪圖處理器技術大會」（GTC）美西時間18日下午於加州聖荷西（San Jose）揭開序幕，在AI浪潮下，今年大會備受各界關注。

黃仁勳在會上介紹可用於預測極端天氣、名為CorrDiff的新型生成式AI模型。簡報接著舉2021年襲擊台灣的強颱璨樹為例，畫面中還一度出現圓山大飯店和101等台北著名地標。

根據輝達部落格介紹，CorrDiff生成的圖像解析度「比當前數值模型高出12.5倍，速度提高1000倍，能源效率提高3000倍」；而採用CorrDiff的「Earth-2氣候數位孿生雲端平台」應用程式介面（API），則有助於「在幾秒鐘內提供警告和更新的預報」。

根據該部落格，台灣交通部中央氣象署、TheWeather Company已率先採用新的Earth-2雲端API。

出身台南的黃仁勳9歲移民美國後，取得史丹佛大學電機工程碩士、俄勒岡州立大學電機工程學士，1993年創辦輝達。

AI 晶片 輝達 黃仁勳

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