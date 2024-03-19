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漲幅勝過輝達！美超微將增發200萬股籌資 盤前股價急殺10％

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super Micro），趁著股價大漲之際，19日宣布要出售200萬股股票籌資。路透
人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super Micro），趁著股價大漲之際，19日宣布要出售200萬股股票籌資。路透

人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super Micro），趁著股價大漲之際，19日宣布要出售200萬股股票籌資。消息一出，當日美股盤前股價一度下殺逾10%。

知情人士透露，美超微將以每股900~1,000.68美元的價位，出售200萬股股票，最多可募得20億美元。

美超微搭上AI熱潮，股價狂噴，漲勢甚至超越AI晶片霸主輝達（Nvidia）。美超微過去一年來大漲近1,000%，市值達560億美元，不久前才躍居標普500指數成分股，晉身美股大聯盟的成員之一。

但該公司近來走勢回檔，連續三日下跌，市值蒸發16%，18日收在1,000.68美元，19日賣股消息出爐後，盤前股價續跌。

據美超微呈交美國證管會（SEC）的文件，賣股收益將用來添購庫存、擴大產能、增加研發投資，及其他營運資本用途。該公司增發200萬股後，在外流通股票將增至5,860萬股。

回檔 庫存 美國 美股 超微

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