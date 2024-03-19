漲幅勝過輝達！美超微將增發200萬股籌資 盤前股價急殺10％

隨著航空業竭盡所能轉型成永續的運輸模式，飛機上乘客所坐的座椅，不久後可能會由仙人掌皮革和廢棄漁網製成。德國製造商Recaro飛機座椅公司的經濟艙座位，採用從舊床墊取得的回收泡棉，扶手是結合木材和軟木的複合物，座椅背面的置物網以魚網製成。仙人掌皮革成了塑膠或動物皮革的替代品。

2024-03-19 18:14