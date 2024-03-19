深海礦物需求飆升 企業控告環團「綠色和平」雙方交火

太陽能板、電動車等產業都需要深海礦物，但環團希望開採前做環評！近日「金屬」礦務公司控告環保團體「綠色和平」頻頻阻攔該公司開礦，不適合擔任聯合國開礦小組的觀察員；但綠色和平反駁稱，相關開採都未經過嚴謹評估，恐造成環境汙染；由於深海富含減碳科技要用的銅、鎳等金屬，各國都想分一杯羹。

環團不滿未做環評

根據《英國廣播公司》報導，近日綠色和平組織與金屬礦物公司因為抗議活動爆發訴訟，金屬公司宣稱綠色和平「反科學」，且以非理性方式阻止礦務公司開採深海礦床。但綠色和平反控，除非有做好環境評估，否則現有的深海礦床開採都不適當，未經調查就開採，恐對環境造成比想像大的傷害。

不過若金屬公司控告綠色和平組織成功的話，該組織恐將失去在聯合國框架底下的深海礦床開採評估監督小組的觀察員位置，因此綠色和平不斷強調他們都是和平抗爭。由於深海礦床富含銅、鎳、鈷等對半導體或製造業很重要的礦物，因此各礦產公司都很想爭取開發。

深海礦物兵家必爭

國際能源總署估計，由於要發展低碳經濟，各國對於這些金屬會有更高的需求，但環團擔心，對深海礦床開挖恐影響周圍的生態環境，且海水會從深層對流到淺層，開採礦床的汙染也會進入人類的食物鏈，而且隨著氣候暖化，生物已經開始出現生存困難，若未經調查就貿然開採，恐造成嚴重影響。

但因為拜登政府積極發展清潔能源，對相關礦物有很高需求，而美國國會卻未批准政府加入「國際海底管理局」，恐讓未來開採資源缺少法源依據，因此包括美國前國務卿希拉蕊等政要，近日都積極呼籲美國要儘速承認相關條約，因應未來益發激烈的減碳資源爭奪戰。

【更多精采內容，詳見 】