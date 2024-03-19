輝達新平台具備生成式AI功能 打造人形機器人

晶片大廠輝達公司（NVIDIA）今天宣布推出一個硬體與軟體平台，具備生成式人工智慧（Generative AI）等功能，以用於打造人形機器人。

路透社報導，輝達在年度開發者大會中宣布，新平台將由為機器人和AI提供動力的電腦系統組成，還有包含生成式AI等工具的軟體套件，以建造人形機器人。

添加生成式AI功能可讓人形機器人根據語言、影片、「人類演示」和過往經驗的輸入訊息採取行動。生成式AI組成部分稱為GR00T計畫，將加入輝達現有的機器人技術硬體與軟體平台中。

輝達Omniverse與模擬技術（Omniverse andSimulation Technology）副總裁勒巴迪恩（RevLebaredian）在記者會上說：「這些更聰明、速度更快、更優異的機器人將部署在全球重工業中。我們正與全球整個機器人和模擬生態系統合作，以加速研發與採用。」

生成式AI軟體背後的強大電腦稱為Jetson Thor，是以輝達其中一款AI晶片和其他硬體為基礎打造。輝達表示，這款電腦將為機器人提供足夠的運算能力，以執行複雜任務並與人和機器互動。

輝達說，這個軟體工具套件稱為Isaac平台，新的GR00T生成式AI功能是設計來「在任何環境下讓任何機器人化身」運作。這些工具包括訓練軟體隨著時間推移做出更好決策的能力，而這個過程稱為強化學習。

輝達也說，將釋出預先訓練的機器人模型和其他軟體，將提升機械手臂功能與多鏡頭感測能力。