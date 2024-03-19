快訊

老饕崩潰！ 豬哥亮生前最愛「七賢鴨肉飯」無預警暫停營業 揣測原因曝光

冷氣團來了！「4縣市」低溫特報恐10度以下 晚上冷到明天

圖解新聞／陸船沉沒東碇島外 圖解兩岸聯合救援 重回禁限制水域默契？

輝達新平台具備生成式AI功能 打造人形機器人

中央社／ 舊金山18日綜合外電報導
晶片大廠輝達公司（NVIDIA）今天宣布推出一個硬體與軟體平台，具備生成式人工智慧（Generative AI）等功能，以用於打造人形機器人。美聯社
晶片大廠輝達公司（NVIDIA）今天宣布推出一個硬體與軟體平台，具備生成式人工智慧（Generative AI）等功能，以用於打造人形機器人。美聯社

晶片大廠輝達公司（NVIDIA）今天宣布推出一個硬體與軟體平台，具備生成式人工智慧（Generative AI）等功能，以用於打造人形機器人。

路透社報導，輝達在年度開發者大會中宣布，新平台將由為機器人和AI提供動力的電腦系統組成，還有包含生成式AI等工具的軟體套件，以建造人形機器人。

添加生成式AI功能可讓人形機器人根據語言、影片、「人類演示」和過往經驗的輸入訊息採取行動。生成式AI組成部分稱為GR00T計畫，將加入輝達現有的機器人技術硬體與軟體平台中。

輝達Omniverse與模擬技術（Omniverse andSimulation Technology）副總裁勒巴迪恩（RevLebaredian）在記者會上說：「這些更聰明、速度更快、更優異的機器人將部署在全球重工業中。我們正與全球整個機器人和模擬生態系統合作，以加速研發與採用。」

生成式AI軟體背後的強大電腦稱為Jetson Thor，是以輝達其中一款AI晶片和其他硬體為基礎打造。輝達表示，這款電腦將為機器人提供足夠的運算能力，以執行複雜任務並與人和機器互動。

輝達說，這個軟體工具套件稱為Isaac平台，新的GR00T生成式AI功能是設計來「在任何環境下讓任何機器人化身」運作。這些工具包括訓練軟體隨著時間推移做出更好決策的能力，而這個過程稱為強化學習。

輝達也說，將釋出預先訓練的機器人模型和其他軟體，將提升機械手臂功能與多鏡頭感測能力。

語言

延伸閱讀

輝達GTC大會行情失靈 台積電開低、台股盤中挫百點

和碩進軍輝達GTC大會 展示AI伺服器與智慧製造

Nvidia宣布擴大與比亞迪合作、GPU整合入聯發科的車用晶片組

聯發科結合輝達技術 推出Dimensity Auto智慧座艙晶片組

相關新聞

全球最大長天期美債ETF資金大失血 五周流失20億美元

在本周日本央行、美國聯準會這兩大主要央行要進行最新利率決策之前，全球最大的長天期美債ETF遭遇資金大失血，投資人紛紛出逃...

南韓AI概念股起飛了？政府扶植AI產業的新創生機

開放型人工智慧（OPEN AI）為基礎的聊天機器人程式 ChatGPT，在全球掀起熱潮，南韓更出連結與整合各種商業服務的生成型AI平台「wrtn」，使用人數已達150萬人；wrtn團隊成員平均年齡不到30歲，是南韓重點支援的新創公司。中小創投企業部表示，往後拓展對AI等數位領域的創業扶植，將是國家的核心課題。

輝達新平台具備生成式AI功能 打造人形機器人

晶片大廠輝達公司（NVIDIA）今天宣布推出一個硬體與軟體平台，具備生成式人工智慧（Generative AI）等功能，...

和碩進軍輝達GTC大會 展示AI伺服器與智慧製造

晶片大廠輝達（NVIDIA）18日起在美國加州舉辦GTC年度繪圖處理器技術大會，代工廠和碩宣布將於此次大會展出AI（人工...

輝達發表最新Blackwell架構 超級晶片與超級電腦

輝達（NVIDIA）在今年的 GTC 大會中，除了推出最新的 Blackwell 架構， 也發表由 GB200 Grac...

巴西提高電動車進口稅 傳統汽車大廠恢復投資

近幾個月，福斯、通用、日產和雷諾等傳統汽車大廠宣布在巴西恢復投資，主因包括巴西政府提高電動車進口稅、祭出環境稅收優惠政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。