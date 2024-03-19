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和碩進軍輝達GTC大會 展示AI伺服器與智慧製造

中央社／ 台北19日電
晶片大廠輝達18日起在美國加州舉辦GTC年度繪圖處理器技術大會，代工廠和碩宣布將於此次大會展出AI伺服器、GenAI平台，以及如何運用智慧AI協助生產製造等解決方案。路透社
晶片大廠輝達18日起在美國加州舉辦GTC年度繪圖處理器技術大會，代工廠和碩宣布將於此次大會展出AI伺服器、GenAI平台，以及如何運用智慧AI協助生產製造等解決方案。路透社

晶片大廠輝達（NVIDIA）18日起在美國加州舉辦GTC年度繪圖處理器技術大會，代工廠和碩宣布將於此次大會展出AI（人工智慧）伺服器、GenAI（生成式人工智慧）平台，以及如何運用智慧AI協助生產製造等解決方案。

輝達執行長黃仁勳在GTC大會宣布推出新款AI晶片Blackwell B200，預計亞馬遜、Google、微軟和特斯拉等主要客戶將採用。多家台廠入列輝達新晶片供應鏈，包括和碩、華擎旗下永擎、鴻海、技嘉、英業達、廣達旗下雲達、緯創、緯穎等。

和碩今天發布新聞稿指出，輝達宣布和碩為其先進GPU（繪圖處理器）計算技術的全球合作夥伴之一，尤其是最新發表的NVIDIA GB200 Grace Blackwell超級晶片。

和碩目前積極開發的GB200 NVL36是一個多節點、液冷、機櫃級平台，專用於處理計算密集型工作負載，配備NVIDIA BlueField-3數據處理單元，可以在超大規模AI雲端實現網路加速，滿足GPU計算彈性等各種功能。

和碩也公布將於GTC 2024亮相的3大重點。首先，和碩與輝達合作打造企業AI伺服器，能配合LLM（大型語言模型）訓練，透過NVIDIA MGX架構的模組化設計，提供更大的靈活性，滿足資料中心多樣化的加速運算需求。

其次，和碩AI伺服器可搭配2個NVIDIA A100 TensorCore GPU，採用直達晶片（Direct-to-Chip）液冷的解決方案，能大幅增加硬體運算效率來降低總成本。

此外，和碩在GTC 2024現場將展示機械手臂在人工智慧輔助下，如何模擬智慧工廠環境中檢知包裝物件與作業反應能力。操作者透過自然語言，可以直接向機器提供精確的指令。

美國 語言

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