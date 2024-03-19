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Nvidia發表量子運算雲端服務

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）發表量子運算雲端服務。路透
輝達（Nvidia）發表量子運算雲端服務。路透

輝達（Nvidia）發表一項雲端服務，供研究人員測試他們的量子運算軟體。量子運算目前雖尚未有太多突破性的應用，但正在全球贏得資金投入研發。輝達也積極進入這個領域，尋求獲利機會。

輝達高性能運算與量子運算部門主管寇斯達（Tim Costa）在GTC大會之前對彭博資訊說，輝達量子雲端服務（Nvidia Quantum Cloud）首先會以人工智慧（AI）晶片與系統，組成一個資料中心，一起模擬量子電腦。目前輝達這項雲端服務並沒有附加量子電腦，未來將提供連接第三方的量子電腦。

彭博分析，輝達晚好幾年才進入現在已經很擁擠的量子運算雲端領域。微軟（Microsoft）2019年時就推出Azure Quantum，亞馬遜的雲端服務AWS也在同年發表Braket。背後是IBM支持的Strangeworks更是早在2017年就成立，在其雲端上有幾十部量子電腦。

不過寇斯達強調，字母的Google Cloud、微軟的Azure、甲骨文的Oracle Cloud都將把輝達的量子模擬器整合到他們提供的服務中。

在2010年代時，輝達在推動量子運算的賽局裡，基本上只是旁觀者。如今因為該公司執行快速運算的優異GPU產品，如寇斯達舉例的H100 Tensor Core GPUs，已經讓輝達變成量子運算研究的關鍵一員。

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