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輝達GTC大會 黃仁勳發布Blackwell新款AI晶片

中央社／ 聖荷西18日綜合外電報導

晶片大廠輝達公司（Nvidia）今天揭開GTC（GPU Technology Conference）年度繪圖處理器技術大會的序幕，執行長黃仁勳宣布推出新款人工智慧晶片Blackwell B200。

路透社報導，這款新的人工智慧（AI）晶片由2080億個電晶體組成，數量是輝達公司先前推出晶片所具有800億個電晶體的兩倍以上。

黃仁勳在美國加州舉辦的GTC大會說道：「我們需要更強大的繪圖處理器（GPU）。所以各位女士先生們，我想向大家介紹一款非常強大的GPU。」

輝達公司指出，亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）等主要客戶都預計會使用這款新晶片。

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