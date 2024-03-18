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美研究曝「這科系」年收破百萬！ 1領域被點名薪資最低

聯合新聞網／ 綜合報導
對於即將進入大學的新鮮人而言，選填志願時不只會考慮個人喜好，也會評估相關產業的未來發展。示意圖／ingimage
對於即將進入大學的新鮮人而言，選填志願時不只會考慮個人喜好，也會評估相關產業的未來發展。示意圖／ingimage

對於即將進入大學的新鮮人而言，選填志願時不只會考慮個人喜好，也會評估相關產業的未來發展。據美國喬治城大學教育與勞動力中心（Georgetown University Center on Education and the Workforce）最新研究，攻讀科學、技術、數學和工程的大學畢業生，為平均收入最高的族群，而薪水最低的則是幼教系。

據外媒《CNBC》報導，喬治城大學教育與勞動力中心研究指出，工作者的教育程度越高，通常薪資也越高，擁有大學學歷的人一生中的平均收入為280萬美元（約新台幣8848萬元），反觀高中學歷者的收入僅160萬美元（約新台幣5056萬元）。

不過，大學不同科系的平均薪資也差異很大，其中最高和最低領域的薪資差距竟高達340萬美元（約新台幣1億元）。從事STEM（理工科）相關領域的收入最高，包含科學、技術、工程和數學，另外商科和健康等專業的薪資也不錯，平均年收入可達3.7萬美元（約新台幣116萬元）。收入較低的10個科系則有幼兒教育、藝術、人類社會與社區組織服務、教育、視覺與表演藝術、社工、神學、基礎教育、戲劇藝術、家庭和社區服務工作，而幼教領域的工作者薪資最低。

另外報導引用《美國教育研究雜誌》稱，資訊工程學系（CSIE）的終身收入最高，其次是商業、健康、數學和科學等科系，而教育、人文和藝術等科系的報酬率最低。

大學教育 科系 薪資

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