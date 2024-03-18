快訊

五億生是同志？高中導師駁：他暗戀女生一年 氣男性好友打屁股

申購熱翻天！00940募到底多少？ 答案揭曉

羅智強控三中案洩密簽結了事 蔡清祥：檢警都有人被查洩密

投資人最愛投資國度 前五名有四個在歐洲 新興亞洲排名最佳是它

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據米爾肯研究所2024年全球機會指數報告，全球最具吸引力的投資目的地是丹麥。路透
根據米爾肯研究所2024年全球機會指數報告，全球最具吸引力的投資目的地是丹麥。路透

根據米爾肯研究所（Milken Institute）發布的2024年「全球機會指數」（GOI）報告，投資人認為最具吸引力的五大投資國，包括奪冠的丹麥在內有四個在歐洲，唯一例外是第四名的美國。而在新興和發展中亞洲國家裡，以馬來西亞的全球排名最高，領先泰國和中國大陸。

財經網站CNBC報導，GOI衡量100項指標，分屬五大類別——商業認知、經濟基本面、金融服務、制度框架和國際標準和政策——以丹麥的總體表現最佳，後面依次是瑞典、芬蘭、美國和英國。

亞洲新興和發展中經濟體裡，馬來西亞最受投資人喜愛，全球排第27位。紐約時報報導，馬來西亞目前是世界第六大晶片出口國，美國23%的晶片在此封裝。

全球第二大經濟體中國大陸排第39名，米爾肯研究所的研究部資深主任Maggie Switek表示，「這其實已經很高了」，僅管還在泰國的第37名後面。

報告說，雖然中國大陸在2018至2022年間吸引到流入亞洲新興和發展中經濟體超過一半的資本，但最近對投資人的吸引力下滑，可能是因為與美國的地緣政治緊張局勢加劇。

至於投資人最愛的亞洲國家，新加坡排名第一，勝過香港和日本。

投資人 美國 馬來西亞

延伸閱讀

台寶生醫免疫新藥設計 將赴美國移植醫學年會發表

花蓮觀光網首頁竟放泰國照 觀光處：廠商誤植 已改放金針花海

高球／台灣好手彭婕LPGA次級巡迴賽封后 實現職涯首冠

擔心美國資料安全 白宮盼TikTok盡快與字節跳動剝離

相關新聞

擔心美國資料安全 白宮盼TikTok盡快與字節跳動剝離

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）17日受訪時重申，白宮支持眾議院近日通過有關TikTok的法案，...

彭博：巴菲特出清台積電是太早下車 股價已比他入手時漲一倍

在去年5月，波克夏公司提出的13F報告顯示，已經在2023年第1季出清對台積電（2330）的持股。彭博資訊分析，就在「股...

路透：Reddit首次公開募股 超額認購幾達5倍

消息人士今天說，社群媒體平台Reddit首次公開募股（IPO）的超額認購量目前已達4到5倍，很可能達到65億美元估值目標

高盛改口：日本銀行會提前到周二升息 早於先前預測的4月

日本央行本周二的政策決策將是幾十年來最受關注的一次，高盛集團（Goldman Sachs）現在預期，日銀將調升利率，結束...

庫存賣不掉 Sony暫停生產頭戴式裝置PSVR2

彭博引述知情人士報導，Sony已暫停生產PSVR2頭戴式裝置，先去化賣不掉的積壓庫存。

路透：台積電考慮在日本建立CoWoS封裝產能

路透引述消息人士報導，台積電（2330）考慮在日本建立先進封裝產能，為日本重振半導體業的雄圖再添動力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。