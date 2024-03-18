投資人最愛投資國度 前五名有四個在歐洲 新興亞洲排名最佳是它
根據米爾肯研究所（Milken Institute）發布的2024年「全球機會指數」（GOI）報告，投資人認為最具吸引力的五大投資國，包括奪冠的丹麥在內有四個在歐洲，唯一例外是第四名的美國。而在新興和發展中亞洲國家裡，以馬來西亞的全球排名最高，領先泰國和中國大陸。
財經網站CNBC報導，GOI衡量100項指標，分屬五大類別——商業認知、經濟基本面、金融服務、制度框架和國際標準和政策——以丹麥的總體表現最佳，後面依次是瑞典、芬蘭、美國和英國。
亞洲新興和發展中經濟體裡，馬來西亞最受投資人喜愛，全球排第27位。紐約時報報導，馬來西亞目前是世界第六大晶片出口國，美國23%的晶片在此封裝。
全球第二大經濟體中國大陸排第39名，米爾肯研究所的研究部資深主任Maggie Switek表示，「這其實已經很高了」，僅管還在泰國的第37名後面。
報告說，雖然中國大陸在2018至2022年間吸引到流入亞洲新興和發展中經濟體超過一半的資本，但最近對投資人的吸引力下滑，可能是因為與美國的地緣政治緊張局勢加劇。
至於投資人最愛的亞洲國家，新加坡排名第一，勝過香港和日本。
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