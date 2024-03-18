本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五下跌，聯準會（Fed）下周開會在即，美國10年期公債出現今年最差的周線表現，加上多檔選擇權當天到期，放大美股波動，對利率敏感的科技股賣壓尤其沉重。投資人如今最害怕的是，Fed可能進一步打壓市場對今年降息的預期。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

Fed開會在即 美股投資人最擔心「點狀圖」出現變化

標普500指數周五下跌0.7%，跌破5,120點；道瓊工業指數道瓊斯指數下跌近200點；那斯達克綜合指數下跌1%。三大指數本周全面下跌，標普500指數自去年10月以來首次連續兩周走軟。

對利率敏感的成長股和晶片股表現吃力，費城半導體指數周五下跌0.5%，周線大跌4%，是1月來表現最差的一周。台積電ADR周五跌1.9%，較台北交易溢價15.1%，周線大跌6.4%，創下去年7月來單周最大跌幅。

周五也適逢每季一次的「三巫日」，即個股選擇權、指數選擇權和期指同日到期，美國證券交易所成交量較三個月均量高出60%左右。

據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，交易者估計5月降息的機率只有為9%，低於一周前的24%。利率交換契約交易者將押注首次降息的時點延至7月。

美國10年期公債殖利率也由上周4.088%躍升至4.303%，2年期債券殖利率今年已上漲30個基點，達到4.7％。上次12月初在此水準，標普500指數較目前低了11％。

Exencial Wealth Advisor投資長柯特尼（Tim Courtney）說：「市場的利率敏感度正在回升。」

NVIDIA GTC 大會將登場 這個意外新品可能振奮市場

輝達（NVIDIA） GTC 大會18日（台北時間周二清晨）登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能揭露之前從未提過的B200晶片，有望成為一大利多，再次提振輝達股價。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，輝達去年10月公布的產品藍圖顯示，該公司推出人工智慧（AI）資料中心產品的周期，已從兩年縮短成一年，且H100之後的下一代產品B100，將在未來幾季發表。這讓許多分析師預計輝達會在本周公布B100的細節。

Raymond James 分析師帕裘里指出：「儘管外界普遍預期會發布B100晶片，但近期戴爾透露（輝達）產品藍圖上可能還有B200。對投資人來說，關鍵的問題是這些新品（產能）拉升的速度有多快。」

彭博調查 Fed 6月降息 今年降三次

美國聯準會（Fed）將在台灣時間周四（21日）凌晨2時公布最新的利率決策與經濟預測。彭博資訊最新調查顯示，經濟學家認為，儘管美國通膨率近期回升，但Fed不大可能改變今年將降息三次的預測；他們也預期，Fed將於6月首次降息。

根據彭博在3月8~13日對49位經濟學者的調查結果，受訪者表示，Fed本周可望連五次例會把聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%，並在6月啟動首次降息。多數受訪者預期，呈現官員利率落點預測的「點狀圖」可望顯示，Fed官員預料今年將降息至少三次，逾三成受訪者認為只降兩次或更少。

經濟學者預料Fed將把美國今年國內生產毛額（GDP）成長率由1.4%上修到1.7%，通膨率預估值由2.4%上修到2.5%。

日圓勁升？專家說不見得

市場專家認為，即便日本銀行（央行）本周二決議升息，為負利率政策畫下句點，仍不代表日圓就將強勢升值，且日本在海外的龐大資產也不至於大舉回流。

彭博策略師認為，日銀前總裁黑田東彥實施激進貨幣寬鬆的頭幾年，日圓重貶，但日銀喊停負利率後，日圓匯率不太可能出現相同幅度的升幅，走勢反而可能會較接近日銀在2000、2006年緊縮循環的情況：日圓對升息反應不大。

這位策略師估算，若日銀終結負利率政策，日圓兌美元可能會升值1.7%，但日銀總裁植田和男等決策官員也會以鴿派言辭引導市場的未來升息預期，以免對日圓造成重大的非線性衝擊。日經新聞也報導，日銀本周將維持購債機制，以避免利率竄升。

彭博Markets Live Pulse訪調的專家也預估，日圓升值幅度可能只有幾個百分點。69%受訪者預估，日圓兌美元今年底將升至120至140日圓區間，略高於15日收盤的約149日圓。

俄總統大選 普亭得票88%

俄羅斯總統選舉結束，官方公布初步計票結果顯示，總統普亭獲88%選票。蒲亭將再獲6年任期，烏克蘭總統澤倫斯基批評他是權慾薰心的「獨裁者」。波蘭隨即斥這場選舉為「不合法」。

美聯社和法新社報導，俄羅斯中央選舉委員會（Central Election Commission）主席潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）於24.4%選票完成計票時在國家電視台的簡報中表示，普亭囊括87.97%選票。