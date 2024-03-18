特斯拉Model Y 下月漲價

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

特斯拉上周末先後宣布將在美國和歐洲部分國家漲價，但並未說明原因，有人認為這或許是特斯拉季底衝刺銷售的新促銷手法。

CNBC報導，特斯拉15日在美國官網宣布，全系列Model Y將於4月1日起漲價1,000美元。

該公司3月1日才調漲後輪驅動版Model Y售價1,000美元，達到43,990美元，長程版Model Y價格也上調1,000美元至48,990美元，但特斯拉並未詳述這兩款是否還要再次漲價。

執行長馬斯克2月在回覆特斯拉3月漲價的社群媒體貼文時表示：「這是製造業必然遭遇的困境：工廠為了效率需要持續生產，但顧客需求有季節性。」

此外，特斯拉16日也在昔稱推特的社群媒體X宣布，22日起將在部分歐洲國家提高Model Y售價約2,000歐元（2,177美元），或等值的當地貨幣。特斯拉利潤率已受到與對手的價格戰影響，1月也曾警告，在專注生產代號「紅木」（Redwood）的下一代電動車之際，今年銷售成長率將明顯下滑。

專注報導電動車動態的網站Electrek認為，特斯拉這一波漲價，只是該公司新的季底促銷手法。Electrek指出，特斯拉向來會以季底促銷盡可能出清庫存，只是這次反其道而行，以預告漲價鼓勵民眾盡早下單。

相較其他車廠多採經銷商模式，特斯拉的銷售都是直接面對消費者，任何車輛庫存都不利特斯拉的財務。

漲價 特斯拉 社群媒體

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