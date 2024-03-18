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日本搶外籍勞工 鬆綁法規

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本政府15日批准一項法案，取代挨批太嚴格的技術實習生制度，鬆綁轉職和居留限制，要與台韓展開搶人大戰。（歐新社）
日本政府15日批准一項法案，取代挨批太嚴格的技術實習生制度，鬆綁轉職和居留限制，要與台韓展開搶人大戰。（歐新社）

日本政府上周通過一項法案，放寬嚴格的外籍勞工法規，讓外國勞工更容易跳槽，並且計劃擴大發放政府獎學金給外國學生，希望在台灣和南韓爭搶外籍勞工的競賽日益激烈、其他亞洲國家薪資日漸增加之際，提高日本吸引外籍勞工長期居留的魅力。

日經新聞報導，日本政府15日批准的新法案，將取代原本被批評規定太過嚴格的技能實習制度，例如在舊規定下很難轉職跳槽。

根據新制度，實習生接受訓練所取得的技術水準，將能獲得「特定技術勞工」身分，從而得以無限期更新居留簽證。

日本政府會提出這項修正案，是因經濟正面臨人口下滑的威脅。其他亞洲國家也同樣遭遇這個問題。台灣2022年的生育率只有0.87，南韓為更低的0.78，都低於日本的1.26。

南韓的外籍勞工人數約只有92萬人，還不到日本205萬人的一半，但南韓已加強努力要吸引外籍勞工。三菱日聯研究顧問公司指出，首爾當局今年將擴大「一般雇用許可制度」的人數上限至16.5萬人，比2010年代高出一倍多。南韓去年也提高韓語高度流利的技術勞工人數上限至3.5萬人，是原先額度的17.5倍；這些勞工將擁有永住權。

台灣去年不僅開放營建公司雇用移工，也將農業移工人數上限提高一倍至1.2萬人。合格移工可攜眷並擁有永住權。

日本過去曾以高薪磁吸外國人才，但日圓貶值正在提高其他國家的吸引力。舉例來說，日本技術實習生的平均月薪為21.2萬日圓（1,430美元），南韓的一般勞工平均月薪卻相當於27.1萬日圓，台灣製造業工人的平均月薪也相當於14.3萬日圓，且正快速攀升。

三菱日聯主任研究員加藤真表示，日本想再次提高對外籍勞工的吸引力，「關鍵在於外籍勞工抵達（日本）之後對職涯發展的願景」，「以跳槽換工作的自由度來說，日本的吸引力高於台灣或南韓」。

另據共同社報導，東京當局計劃4月起放寬外國籍大學生能領取政府獎學金資格的範圍，納入持「依親」簽證和父母同住在日本的學生，但條件是要在日本完成從小學到高中的教育，且大學畢業後傾向繼續留在日本就業，預估符合獎學金新資格的學生人數將約介於500~1,000人。過去這項獎學金僅開放給日本公民，以及持有特殊永住、永住和長住簽證的外國公民。

南韓 工人 日本

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