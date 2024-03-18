美光上季營收估增45%

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）上季營收有望激增45%，成為記憶體晶片需求回升的跡象，且人工智慧（AI）熱潮也將帶來助益。市場除了緊盯動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片的價格展望，也將關注該公司供應給輝達（Nvidia）的AI記憶體晶片出貨量，以掌握該公司受惠於AI熱潮的程度。

美光預定20日美股盤後（台灣時間21日清晨4時許）發布止於2月底的年度第2季（上季）財報，營收預料將年比成長45%至53.4億美元，淨損將大幅縮小86%至約2.9億美元，主要是DRAM營收成長帶動。Wedbush預測，美光上季DRAM營收年增43%至39億美元。

集邦（TrendForce）已指出，在業者重新回補庫存、及主要生產商戰略掌控產量之際，DRAM產業去年第4季營收成長，且DRAM合約價預估將上漲近20%，估算上季美光的市占率為19.2%，僅次於南韓三星電子和SK海利士。

花旗指出，美光的DRAM記憶體晶片訂單已增加，AI熱潮帶來的資料中心需求也有所幫助。近來許多券商都已更看好美光的前景，Wedbush、Stifel Nicolaus、TD Cowen等業者都上調美光的股價目標價。