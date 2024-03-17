有了新玩具 美媒稱中國汽車自動駕駛優於美國

美國「石英」網站（Quartz）日前報導說，中國汽車憑一項科技功能在自動駕駛領域擊敗美國汽車。主要是利用雷射自動駕駛上，中國生產的汽車有些部分優勢。

無數汽車公司都在想方設法嘗試，希望能歸納人類雜亂無序的舉動，便於透過演算理解。中國大陸則另闢蹊徑，確保每輛車都盡可能了解周圍正在發生的事情。新的測試結果顯示，這是制勝之舉。

美國《連線》雜誌（Wired）測試3輛配備半自動駕駛功能的中國汽車，發現全都優於美國同類自動駕駛系統。原因可歸結為美國乘用車尚未配備雷射雷達。

一方面，特斯拉（Tesla Motors）和通用（GM)汽車一直占據自動駕駛汽車領域的大部分新聞版面，且常出現形形色色的負面因素，包括大規模召回、暫時吊銷執照、削減開支和巨額虧損等。

但在中國，赴美上市的3家公司（蔚來、理想、小鵬）都配裝了各種傳感器的路線，其中雷射雷達最引人注目。文章分別對中國車企開發的3種相互競爭的自動駕駛系統（蔚來的NOP+、理想的NOA和小鵬的XNGP）進行評論認為，即使使用雷射雷達，產品也比不上人類駕駛員的感知和反應能力，但它的能力比美國同類產品更接近人類駕駛。

梅花新聞網