拜登擬下周宣布 補助英特爾

台積電、三星電子將在未來幾周獲得美國政府補助，值此時刻，知情人士透露，美國總統拜登和商務部長雷蒙多計畫下周在亞利桑那州宣布向英特爾提供數十億美元的資助，支持英特爾擴大在美國的晶片生產。

路透報導，美國給予英特爾的補助，將是直接撥款與貸款的組合，一旦正式宣布，將是美國二○二二年晶片法案立法後，發放的最重大一筆補助。

英特爾拒絕對此發表評論。其中一位消息人士透露，英特爾也邀請客戶和供應商參加這場活動，英特爾獲得美國政府補助後，將鞏固亞利桑那州作為美國晶片製造重鎮的地位。

而在三星電子的部分，知情人士也透露，美國計畫補助三星電子的建廠計畫超過六十億美元。這還只是初步協議，當局還沒做出最終決定。三星電子和美國商務部不予評論。