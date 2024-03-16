快訊

大陸海警釋出金門巡查畫面：廣播我方海巡艦艇「通報」

美股科技股領跌 道瓊挫190點、史指連跌兩周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登擬下周宣布 補助英特爾

聯合報／ 編譯黃淑玲簡國帆／綜合報導

台積電、三星電子將在未來幾周獲得美國政府補助，值此時刻，知情人士透露，美國總統拜登和商務部長雷蒙多計畫下周在亞利桑那州宣布向英特爾提供數十億美元的資助，支持英特爾擴大在美國的晶片生產。

路透報導，美國給予英特爾的補助，將是直接撥款與貸款的組合，一旦正式宣布，將是美國二○二二年晶片法案立法後，發放的最重大一筆補助。

英特爾拒絕對此發表評論。其中一位消息人士透露，英特爾也邀請客戶和供應商參加這場活動，英特爾獲得美國政府補助後，將鞏固亞利桑那州作為美國晶片製造重鎮的地位。

而在三星電子的部分，知情人士也透露，美國計畫補助三星電子的建廠計畫超過六十億美元。這還只是初步協議，當局還沒做出最終決定。三星電子和美國商務部不予評論。

三星電子 美國商務部 英特爾

延伸閱讀

路透民調：拜登主打川普威脅民主 較難打動非裔選民

義大利：英特爾已延後投資晶片計畫 最近與台灣團體會商

紀念入北約25週年 波蘭總統、總理訪白宮

雷蒙多：中國大陸電動車可能終會進入美國 前提是…

相關新聞

時隔17年升息？傳日央行19日決定解除負利率 將成金融政策轉捩點

日本共同社15日獲悉，日本央行預計將在18、19日召開的貨幣政策會議，決定解除作為大規模貨幣寬鬆政策核心的負利率政策。共...

日「春鬥」加薪漲幅33年最高 日銀下周結束負利率政策機率升高

日本最大工會聯盟「日本勞動組合總連合會（連合，Rengo）」15日表示，今年度「春鬥」勞資談判爭取到的企業加薪幅度，初步...

三星力挺AI新創 追趕輝達

為了搶攻快速成長的人工智慧（AI）市場，南韓新創公司正積極設計AI晶片，在三星電子和政府部門的協助下，極力追趕如輝達（N...

春鬥加薪 日本負利率結束在望

日本春鬥加薪談判結果出爐，日本最大工會日本勞動組合總連合會旗下工會所屬企業同意加薪，平均幅度為五點二八％，創三十三年來最...

拜登擬下周宣布 補助英特爾

台積電、三星電子將在未來幾周獲得美國政府補助，值此時刻，知情人士透露，美國總統拜登和商務部長雷蒙多計畫下周在亞利桑那州宣...

科技股領跌 道瓊挫190點、史指連跌兩周

史坦普500指數收跌，連續第二周下跌，科技股承壓，因為通膨擔憂在下周聯準會政策會議之前仍然是首要問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。