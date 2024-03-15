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擔憂過熱風險！印度中小型股指數本周重摔 寫15個月來最大跌幅

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
印度中小型股指數本周表現為15個月來最差，且壓力測試結果顯示共同基金的資產流通速度有明顯分歧。路透
印度中小型股指數本周表現為15個月來最差，且壓力測試結果顯示共同基金的資產流通速度有明顯分歧。路透

印度中小型股指數本周表現為15個月來最差，主要由於投資人對此部門泡沫化的憂慮升溫，且壓力測試結果顯示，股票共同基金的資產流通速度有明顯分歧。

路透報導，印度NIFSMCP 100小型股指數和NIFMDCP 100中型股指數，本周各跌5.5%和4.66%，為2022年12月以來最大周線跌幅。

Religare Broking資深研究副總裁米斯拉說，「印度股市的幾個大盤指數，可能會持續面臨來自對估值之擔憂所造成的波動」。

針對股票贖回所需時日所做的股票共同基金壓力測試結果，呈現極大的差異。若一檔共同基金需要二至三天才能贖回，可能表示其產品組合承壓。米斯拉認為，應該限制對中小型股的倉位，直到情勢較明朗為止。

印度藍籌股指數NSE Nifty 50和標普BSE Sensex，15日收盤各跌0.6%，周線累積下跌約2%，跌幅為去年10月以來最大。

資訊科技類股除外，所有主要類股周線都走低。房地產、能源和公部門銀行類股下挫最多，跌幅介於6.5%和10%之間。

受到汽油和柴油跌價的影響，印度油商Bharat、Hindustan及印度石油公司（Indian Oil）15日下跌3.6%至6.5%不等。

行動支付公司Paytm因獲印度主管機關批准第三方軟體供應商的執照，股價收漲5%。

印度 大盤 指數

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