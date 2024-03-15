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通膨讓FED更理直氣壯延遲降息 有分析師說會維利率不變到11月

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
最新數據顯示通膨和就業走強，美國聯準會可能因此延後降息時機。路透
最新數據顯示通膨和就業走強，美國聯準會可能因此延後降息時機。路透

美國最新的通膨和就業數據為聯儲會官員延遲降息提供更多理由，儘管零售銷售數據顯示消費者支出放緩。

根據周四發布的數據，美國2月生產者物價指數高於預期，首次申領失業救濟人數和持續申領失業救濟人數均低於預期。而本周稍早發布的數據顯示，2月核心通膨率也快速上揚。

儘管另一份報告顯示今年初消費者支出不如預期，但通膨和勞動數據的強勁表現，支持決策者對於降低借貸成本之前需看到遏制通膨有更多進展的觀點。市場廣泛預期，肩負穩定物價和促成充分就業雙重使命的聯準會官員，下周會議上將連續第五個月將利率維持在20年高點不變。

FHN Financial的Chris Low和Mark Streiber撰寫報告說：「當聯準會考慮一系列降息，卻面臨經濟成長突然放緩而通膨陡然上升，他們每次都會對通膨的新消息做出反應，只要躉售通膨持穩或走高而零售通膨壓力持續，聯準會將繼續按兵不動。」

通膨過去一年左右基本上處於回落，主因是商品和能源價格下跌。但美國勞工統計局的最新消費者和生產者物價指數表明這種進展正在停滯，甚至可能逆轉。

剔除食品和能源價格的所謂核心CPI自5月以來首見上升，核心PPI創下一年來最大的連續環比增幅。能源成本上漲是整體CPI和PPI均超預期的主因，這兩項指數1月也高於預期。二手車和服裝價格繼1月下跌後，2月雙雙上漲。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson預估，核心PCE四捨五入後將上漲0.4%，大致與1月數據相當。包括巴克萊和美國銀行分析師在內的其他人士認為，2月核心PCE略微走弱至約0.3%，仍是一年來最強勁的連續漲幅。

受PPI數據影響，Shepherdson預測降息時間推遲到6月。數據公布後美國公債殖利率大幅上升，美元走強，而標普500指數下跌，交易員押注利率將在更長時間內維持於高點。

Santander US Capital Markets首席美國經濟學家Stephen Stanley甚至認為，聯準會到11月前都將維持利率不變，這比其他經濟學家預期的時要久很多。他說：「六周前，聯邦公開市場委員會尋求『更加確信』通膨率正回落至2%，自那之後，通膨方面全是壞消息，」

鑒於勞動市場的強勁表現，聯準會可能傾向於更長時間按兵不動。修正後的美國去年申請失業救濟金人數低於初值，特別是在持續申領人數方面。2月底和2023年末持續申領失業救濟金人數均顯著下修。美國勞工部數據顯示，初次申領失業救濟金人數也有所下調，但幅度沒有那麼大。

美國 聯準會 通膨

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