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北市議員陳重文涉監視器弊案 5千萬金流交代不清遭聲押

台積電ADR再挫1.77% 跌破140美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四又再下跌1.77%，跌破140美元，收在139.62美元，較台北交易溢價縮小至12.23%。費城半導體指數同日亦跌1.75%。

美國股市三大指數周四受晶片股下挫拖累全面走低。道瓊工業指數下跌137.66點或0.35%，收在38,905.66點；標普500指數下跌14.83點或0.29%，收在5,150.48點；那斯達克指數下跌49.24點或0.30%，收在16,128.53點。

台灣加權股價指數周四微漲9.41點，收在19,937.92點，台積電上漲0.64%，收在784.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 172.98 -2.23 154.00 +12.33

中華電 CHT 121.12 +0.10 122.00 -0.72

台積電 TSM 879.86 -1.77 784.00 +12.23

聯電 UMC 51.86 -1.08 52.60 -1.40

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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