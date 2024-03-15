台積電ADR再挫1.77% 跌破140美元
台積電ADR周四又再下跌1.77%，跌破140美元，收在139.62美元，較台北交易溢價縮小至12.23%。費城半導體指數同日亦跌1.75%。
美國股市三大指數周四受晶片股下挫拖累全面走低。道瓊工業指數下跌137.66點或0.35%，收在38,905.66點；標普500指數下跌14.83點或0.29%，收在5,150.48點；那斯達克指數下跌49.24點或0.30%，收在16,128.53點。
台灣加權股價指數周四微漲9.41點，收在19,937.92點，台積電上漲0.64%，收在784.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 172.98 -2.23 154.00 +12.33
中華電 CHT 121.12 +0.10 122.00 -0.72
台積電 TSM 879.86 -1.77 784.00 +12.23
聯電 UMC 51.86 -1.08 52.60 -1.40
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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