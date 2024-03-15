台積電ADR再挫1.77% 跌破140美元

美國依據2022年的「晶片與科學法案」撥款近300億美元補貼先進半導體製造，想把尖端人工智慧（AI）晶片的開發和製造帶回美國本土。產業專家表示，想要實現這個目標還早得很，拜登政府必須評估打算將多少納稅人的錢，分配給強大的產業龍頭台積電和陷入困境的美企英特爾。英特爾雖努力轉虧為盈，但前景仍撲朔迷離。 在這個快速發展的產業中，押注AI晶片也面臨挑戰。今天向英特爾、台積電或三星電子等企業提供補貼，並不能保證美國在AI領域的主導地位。AI發展得如此之快，如果只專注於眼前，也許2年後情況就完全不同。這與未來10年非常明確的先進晶片製造路線圖完全相反。 此外，高舉補貼之名吸業者投資，卻遲遲不肯放手發放，一旦被看破手腳，反而可能得不償失，在這場全球晶圓廠爭奪戰中落居下風。...

2024-03-15 06:00