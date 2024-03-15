英擬禁外國政府收購報社

英國政府計劃禁止外國政府擁有英國報社，此舉可能導致由阿聯投資的公司所主導的「電訊媒體集團」（Telegraph Media Group）收購案破局。

主責業務包含媒體事務的英國官員巴金生13日說，保守黨政府「致力於」修正擬議的立法，以「防止外國擁有報社」。

阿聯副總統兼副總理曼蘇爾持股75%的合資企業，提議收購「每日電訊報」（The Daily Telegraph）與「觀察者」（The Spectator）雜誌，讓英國政府面臨各界壓力。美國RedBird資本公司與阿布達比「國際媒體投資公司」（International Media Investments）組成的合資企業RedBird IMI，去年11月與持有電訊媒體集團的巴克萊家族（Barclay family）達成價值12億英鎊的協議。

根據協議，RedBird IMI為這個媒體集團償還銀行的債務後，便可取得掌控權。

這項消息在英國媒體圈引起軒然大波，英國政府隨即以公共利益為由，對這起收購案展開正式調查。

執政保守黨一些國會議員也對這項收購案感到擔憂；由於意識形態接近，保守黨長期以來與這個右傾集團旗下媒體關係密切。這起併購案也令員工和新聞自由倡議人士感到驚恐。

英格蘭足球隊曼城隊（Manchester City）老闆曼蘇爾，持有Redbird IMI大多數股份。Redbird是由前CNN總裁朱克（Jeff Zucker）經營。朱克曾表示，曼蘇爾將是「被動投資者」，強調這項收購由「美國人主導」。