美上月PPI增幅 高於預期

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

美國14日公布多項經濟數據，其中2月生產者物價指數（PPI）月比上升0.6%，高於預期，主要是受較高的燃料和食品成本影響，增添了通膨仍居高不下的證據；至於上月零售銷售則反彈，但仍比預期低。

美國勞工部公布，2月最終需求PPI（即整體PPI）月比攀升0.6%，高於預估的0.3%，也高於1月的升幅；扣除食品和能源價格後的核心PPI，上升0.3%，高於預估的0.2%，較1月的0.5%低。

值得注意的是，在最終需求PPI中，商品的價格上升1.2%，是五個月來首次上升，為整體升幅貢獻約三分之二，和先前公布的CPI一樣，之所以加速上升，是因為能源價格，月比上漲4.4%；上月服務成本則上漲0.3%。

若跟去年同期相比，2月最終需求PPI上升1.6%，高於預估的1.2%以及前月的0.9%（修正值）；扣除食品和能源後，2月核心PPI上升2%，也高於預估的1.9%，與前月的年升幅一致。

PPI被視為通膨的領先指標，因為這會顯示供應鏈中的初期成本，而本周稍早公布的消費者物價指數（CPI），同樣透露通膨仍頑強的訊號，顯示成本壓力普遍上升，彰顯聯準會（Fed）決策者雖尋求對抗通膨取得更大進展，但這條道路卻崎嶇不平。Fed官員下周將舉行決策會議，外界普遍預期他們會按兵不動。

商務部同日公布，美國2月零售銷售月比增加0.6%，低於預期的0.8%，1月則從負1.1%上修至負0.8%；零售銷售（不含汽車）月比增加0.3%，比預估的0.5%低，1月則從負0.8%修正至負0.6%；零售銷售（不含汽車及汽油）增加0.3%，符合預期，1月則從負0.3%修正至0.4%；零售銷售（控制組）則持平，低於市場預估的0.4%，1月則從負0.3%修正至負0.4%。

在汽車經銷商和加油站服務的推動下，上月零售銷售反彈，但消費者支出還是有趨緩之勢，因家庭苦於高漲的物價，以及較高的借貸成本。

另外，截至9日的上周首次請領失業救濟金人數，較前期（修正值）減少1,000人，至20.9萬人，低於分析師預估的21.8萬人；截至2日的當周，連續申領失業金人數則增加至181.1萬人，但也低於預估的190.5萬人。

失業 美國 通膨

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