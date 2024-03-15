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IEA：今年石油恐供不應求

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

國際能源署（IEA）14日警告，2024年全球石油需求可能擴增，供應則可能隨石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）持續減產而降低，使全年供不應求。消息傳來，油價連續第二天上漲。

IEA上修2024年全球石油需求成長，最新估計是每日石油需求比2023年增加11萬桶，增至每日130萬桶。上修油需預測，反映美國石化工業對乙烷的需求展望轉強，以及行駛紅海商船為避免遇襲繞道、推升了燃料需求。對照下，IEA原先預估今年油需每日120萬桶。

IEA指出，在OPEC+自願減產措施持續一整年的情況下，2024全年油市可能供不應求，與IEA原先預料將供過於求的情況相反。

但IEA油市部門主管波索尼接受彭博電視台訪問時表示，下半年油市仍可能供過於求，「視OPEC+何時結束減產、幅度多大、步調多快而定」。

今年來，原油價格走高，但不脫狹幅震盪格局，反映在OPEC+減產的同時，其他產油國仍提高產量，而且中國大陸需求顧慮揮之不去。IEA表示，主要國家央行釋出貨幣政策轉「鴿」訊息，指向經濟將脫疲翻醒，將助長石油需求。

不過，中國大陸經濟數據疲態百出，仍是一大顧慮。

布蘭特原油5月期貨14日漲0.7%，報每桶84.65美元，是六周來最高盤中價位。西德州中級原油（WTI）4月期貨同步攀升0.8%，報每桶80.38美元。

OPEC

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