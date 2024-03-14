才撤掉美國訂單不久 傳大陸買家取消或延後進口100萬噸澳洲小麥

繼美國過去一周超過50萬公噸的小麥被中國大陸撤單後，如今又傳出大陸進口商已取消或延後進口約100萬公噸澳洲小麥的消息；這批澳洲小麥原定2月、3月和4月裝運。

路透報導，國際小麥期貨價格降至三年半以來最低點，正促使全球最大小麥進口國中國開始取消訂單，有別於去年底和今年初在全球大肆掃貨的情況。

一名任職於新加坡國際貿易公司（從事澳洲小麥輸往亞洲國家）的貿易人士說：「中國買家已經取消了一些澳洲小麥的訂單，還把出貨的時間從第1季延到第2季和第3季。」

另一名駐新加坡的貿易人士說，貿易公司已經空出了澳洲幾個港口的出貨艙位，這些原本都是為運往中國大陸的貨物而預訂的。

100萬公噸澳洲小麥，需要約15艘巴拿馬型船隻裝運（每艘6.8萬噸），占澳洲2023-24年度預計小麥出口總量2,300萬噸的4%以上。

作為最大出口國，俄羅斯正向全球市場大量拋售廉價小麥，在預計會迎來的大豐收之前，削減庫存。

路孚特數據顯示，俄羅斯指標小麥出口價格本周下滑至每公噸200美元（或每英斗5.44美元）以下，為2020年8月以來首見，並改寫2017年來最低的3月初價格。

美國農業部說，在5月31日結束的作物年度，預計俄羅斯將出口創紀錄的5,100萬公噸小麥，高於前一年的4,750萬噸。