日銀結束負利率後可能不動 日圓今年勁升期望轉眼成空

市場對日圓今年表現可望領先各大貨幣的期待，如今幾乎轉眼成空。彭博調查發現，策略師目前預測日圓兌美元今年會升到140日圓，只比目前價位升值5%。

日圓今年1月至2月之間兌美元貶值6%後，本月因日本銀行（央行）即將結束負利率之際而走升。投資人期望日銀最快在下周調整政策，卻又擔心美國經濟強勁，美日之間的利差可能還是很大。

滙豐銀行全球外匯研究主管 Paul Mackel 領銜的分析師指出：「經過風險衡平，日圓偏向比我們預期更弱的走勢。」滙豐預測日圓今年底升至136日圓。

野村證券日本貨幣策略負責人後藤祐二郎說：「市場有人預期，日銀結束負利率後不會再升息。」野村證券預料日銀10月應該還會有一次升息。

野村證券上個月下修日圓兌美元今年底的預測水準至143，去年底原預測為135。而在去年底，彭博調查經濟專家原本對今年底的預測中位水準也是135。

日圓今年初是在美國公債殖利率走升的壓力下走貶，這個全球最大經濟體表現強勁，通膨也僵固不退。這表示日本和其他主要全球市場之間的殖利率差仍大仍限制了日圓上漲空間。

市場預測聯準會（Fed）開始降息的日程也往後挪。交換契約市場所反映5月升值的機率只有16%，而去年12月底為100%。

這一變化，是瑞穗銀行改變對日圓的預測的原因之一。瑞穗如今預測日圓兌美元今年年底只會升到147，去年底預測會升到135。

仍有人看好日圓走強，尤其在薪資增加的條件之下。日日本最大工會「日本勞動組合總連合會」（RENGO）將明天公布初步的年度調薪結果。