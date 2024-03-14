雷蒙多：中國大陸電動車可能終會進入美國 前提是…

美國商務部長雷蒙多率貿易團在菲律賓訪問期間，接受採訪時表示，如果美國政府對於中國大陸電動車的軟體與感測器能擁有充足的控制，中國電動車終有可在美國上路之日。另在美國肯塔基州參訪一家電動車電池新工廠的財政部長葉倫則是強調，中國出口大增且輔以大量政府補貼，拜登政府現正致力確保國內電動車產業成功。

雷蒙多告訴CNBC記者：「是有可能的。我會看到有一天這些車子（中國電動車）開在美國路上。」不過她強調：「但前提是，我們有非常主要的控制權，也充分掌握這些車輛的軟體和感測器的各種狀況。」

白宮上月底表示，商務部將會調查由中國進口的、可連結電腦網路車輛，是否有國家安全疑慮。雷蒙多說，美國政府必須保護美國人民免於來自中國的威脅；「不論車子是在墨西哥或是北京製造完成」，北京當局都能夠取得中國品牌車輛所傳輸出去的位置、個人訊息等資料。

到電池廠參觀的葉倫被媒體問到：美國需不需要針對中國大陸電動車課徵新關稅？她說：「我不想過早談論。但拜登總統已有承諾，我們將要讓我們的國內產業成功。」

路透指出，美國在前總統川普時代，對中國電動車課徵25%關稅，至今仍維持，有效防堵中國電動車進入美國市場。不過近來中國電動車廠積極擴展出口到全球市場，例如比亞迪，電動車已開始銷往墨西哥，並準備在當地設廠。華府因而升高警覺，擔心傷害到美國車廠。

一些美國參議員要求拜登政府進一步提高中國電動車關稅。商務部針對中國電動車國安威脅的調查，若結果認定有危害之虞，勢必會再對中國大陸的電動車和傳統油車輸入美國，施加更多限制。

葉倫和其他政府官員已有討論，將這類根據「301條款」課徵關稅的措施，做更具「戰略性」的運用，以期更加保護攸關美國經濟安全的產業。葉倫表示，「中國確實正大力投資這個產業，美國正在採取步驟確保我們的產業可以成功」，但她沒有具體說明行動內容。