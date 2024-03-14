聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏克蘭攻擊俄煉油廠 油價盤中升逾2%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

國際油價13日盤中大漲逾2%，因為消息傳出，俄羅斯境內多座煉油廠遭烏克蘭無人機攻擊，生產中斷。另外，俄羅斯總統普亭表示，俄國已做好核戰的準備。

知情人士向路透表示，俄羅斯石油公司Rosneft已關閉拉占（Ryazan）煉油廠的兩組設施，因為無人機攻擊引發大火；Rosneft PJSC煉油廠每日產能達34萬桶。同時，在羅斯托夫（Rostov）地區的Novoshakhtinsky油品生產工廠作業停擺，因為無人機遭俄國空防系統擊落，掉落該廠區。另一座主要煉油廠，Lukoil設在下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）地區的NORSI煉油設施12日也遭無人機攻擊起火燃燒。

消息傳出，國際油價漲幅擴大到超過2%。布蘭特原油期貨13日盤中上漲2.4%，報每桶83.87美元。紐約西德州原油期貨一度勁揚2.8%，報每桶79.73美元，若漲勢維持至收盤，則打破連四跌的頹勢。

在此同時，普亭表示，最近俄羅斯在技術上已經做好發動核子大戰的準備，如果美國向烏克蘭派遣軍隊，將被認為是戰事的明顯擴大規模。

西方國家幾乎已全部停止進口俄羅斯大多數能源產品，以致俄國油品如今大多流向中國大陸、印度、土耳其等地。但因為油市的全球性質，俄羅斯對國際油價仍能發揮巨大的影響力。俄國燃料出口中斷，就導致最近全球柴油與汽油價格上漲，但原油價格則相對持穩。

烏克蘭近幾個月來針對俄羅斯基礎設施和工業設施，發動了一系列無人機襲擊，試圖造成破壞並進行報復。

華爾街日報（WSJ）指出，無人機攻擊事件對俄羅斯軍事燃料供應的影響如何，難以估計。煉油廠對俄軍作戰至關重要，因為坦克、軍艦和軍機都需要精煉的油品，例如汽油、柴油和航空燃油。

俄羅斯 國際油價 無人機

延伸閱讀

若向烏派兵將視為「干預」 普亭警告西方：已為核戰做好準備

陣前換將！烏軍嚴重壓制黑海艦隊 俄海軍總司令被普亭炒魷魚

教宗喊話烏「舉白旗」掀議！俄外交部：叫西方承認選錯邊、放棄打敗俄國

普亭支持率86％ 料可再掌權12年 選前積極洗刷負面形象

相關新聞

造船慘輸陸 美工會籲301調查

美國鋼鐵工會等五大工會組織十二日提出請願，指控中國大陸政府用不公平、歧視性政策，造就中國造船業、海運、物流業的獨大，威脅...

日企大加薪 擺脫通縮心態

從豐田汽車到日本製鐵，日本大型雇主13日紛紛宣布30年來最大調薪幅度，向全世界昭告擺脫長年糾纏日本的通縮心態，揮別因成長...

十季首見 三星記憶體庫存少了

記憶體需求回暖，三星電子晶片部門的龐大庫存，在去年底開始減少，為十個季度首見，讓外界益發期望，該公司的記憶體部門有望在本...

蘋果App Store讓步在歐開放第三方平台

蘋果（Apple）在捍衛應用程式平台App Store主導地位的纏鬥上，終於向歐洲做了重大讓步，將開放第三方平台，讓當地...

英特爾25億美元補助生變

彭博資訊報導，美國國防部據悉要撤回原訂提供給英特爾（Intel）多達25億美元的補助計畫，這個「缺口」則留給美國商務部來...

全球企業配息衝1.6兆美元

最新報告顯示，全球企業2023年發放的股利金額衝上1.66兆美元，連續三年改寫歷史新高，其中半數的增長由銀行業創紀錄的配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。