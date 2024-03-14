烏克蘭攻擊俄煉油廠 油價盤中升逾2%

國際油價13日盤中大漲逾2%，因為消息傳出，俄羅斯境內多座煉油廠遭烏克蘭無人機攻擊，生產中斷。另外，俄羅斯總統普亭表示，俄國已做好核戰的準備。

知情人士向路透表示，俄羅斯石油公司Rosneft已關閉拉占（Ryazan）煉油廠的兩組設施，因為無人機攻擊引發大火；Rosneft PJSC煉油廠每日產能達34萬桶。同時，在羅斯托夫（Rostov）地區的Novoshakhtinsky油品生產工廠作業停擺，因為無人機遭俄國空防系統擊落，掉落該廠區。另一座主要煉油廠，Lukoil設在下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）地區的NORSI煉油設施12日也遭無人機攻擊起火燃燒。

消息傳出，國際油價漲幅擴大到超過2%。布蘭特原油期貨13日盤中上漲2.4%，報每桶83.87美元。紐約西德州原油期貨一度勁揚2.8%，報每桶79.73美元，若漲勢維持至收盤，則打破連四跌的頹勢。

在此同時，普亭表示，最近俄羅斯在技術上已經做好發動核子大戰的準備，如果美國向烏克蘭派遣軍隊，將被認為是戰事的明顯擴大規模。

西方國家幾乎已全部停止進口俄羅斯大多數能源產品，以致俄國油品如今大多流向中國大陸、印度、土耳其等地。但因為油市的全球性質，俄羅斯對國際油價仍能發揮巨大的影響力。俄國燃料出口中斷，就導致最近全球柴油與汽油價格上漲，但原油價格則相對持穩。

烏克蘭近幾個月來針對俄羅斯基礎設施和工業設施，發動了一系列無人機襲擊，試圖造成破壞並進行報復。

華爾街日報（WSJ）指出，無人機攻擊事件對俄羅斯軍事燃料供應的影響如何，難以估計。煉油廠對俄軍作戰至關重要，因為坦克、軍艦和軍機都需要精煉的油品，例如汽油、柴油和航空燃油。