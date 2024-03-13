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十季首見！三星晶片庫存降 記憶體部門Q1有望轉盈

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
三星晶片部門的庫存，在去年底下滑，為十個季度首見，讓外界益發期望，三星記憶體晶片部門有望在今年第1季轉盈。歐新社
三星晶片部門的庫存，在去年底下滑，為十個季度首見，讓外界益發期望，三星記憶體晶片部門有望在今年第1季轉盈。歐新社

記憶體業需求回暖，三星電子累積的龐大庫存開始逐漸去化。該公司晶片部門的庫存，在去年底下滑，為十個季度首見，讓外界益發期望，三星記憶體晶片部門有望在今年第1季轉盈。

南韓每日經濟新聞報導，據三星電子12日提交的2023年業務報告，負責半導體業務的裝置解決方案（DS）部門，到去年第4季季末為止，庫存資產總計達30.99兆韓元（235.8億美元），為DS部門自2021年第2季起的十季以來，首次出現庫存資產減少。

報導指出，三星減產DRAM和NAND，加上記憶體晶片的需求逐漸復甦，都促成了庫存下滑。與此同時，三星所有業務的庫存資產，也合計年減約6,000億韓元，至51.6兆韓元。

記憶體業從2022年底以來，陷入歷來最嚴重的低潮之一，三星DS部門的庫存資產在2022年第2季末，總計為21.51兆韓元，隔年的第2季季末一口氣跳升57%至33.69兆韓元，第3季季末續增至33.73兆韓元，但第4季減少2.74兆韓元，至30.99兆韓元。

儘管三星經歷了近來最嚴重的半導體衰退周期，該公司仍進行53.1兆韓元的設備投資，金額與2022年的紀錄新高相去不遠。同時三星也斥資28.4兆韓元從事研發，費用年增3.5兆韓元。

三星 半導體 南韓 庫存 資產

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