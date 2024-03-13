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鐵礦砂價格直直落…大陸經濟疑慮升溫 恐下探每噸100美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
中國經濟疑慮升溫，鐵礦砂價格近來跌跌不休。路透
中國經濟疑慮升溫，鐵礦砂價格近來跌跌不休。路透

中國大陸經濟前景疑慮發酵，影響製鋼原料鐵礦砂的需求，拖累當地鐵礦砂期貨13日續跌，一度跌近3%至每公噸人民幣804元（約114美元），再探五個月新低。新加坡鐵礦砂期貨同日盤中也跌至七個月新低，延續了從年初每噸超過140美元一路走低的頹勢。

大連商品交易所5月鐵礦砂期貨已連三黑，累計跌逾5%，13日盤中再跌近3%至人民幣804元，反映中國黯淡的需求前景。中國本月的鋼鐵需求，並未如部分投資人預期般復甦。新加坡鐵礦砂期貨13日盤中也大跌5.3%至103.45美元，是去年8月中來低點。

由於北京當局未推出新的重大刺激措施，市場聚焦於支撐鐵礦砂的生產成本。在必和必拓與力拓等大型礦業享有低廉的生產成本優勢之際，若鐵礦砂價格繼續下探，可能開始迫使製造成本較高的業者退出市場。一些較小型的礦商將感受到苦痛，例如中國和印度的業者。

澳洲聯邦銀行分析師達爾說，對生產成本的支持將納入重要考量，若中國今年的鋼鐵需求持續低迷，鐵礦砂價格將欲振乏力，保持在每噸100美元以下。

在商品市場中，若價格已跌至高成本生產商無法獲利的水準，通常會面臨下行阻力，因為這迫使這類生產商縮減或暫停營運、減少供應量並讓市場回歸平衡。

近年來鐵礦砂市場的邊際價格已大幅提升，尤其是巴西礦場的生產普遍受擾。花旗集團分析師說，鐵礦砂價格成本的第一道防線約為每噸90~95美元，這是部分非主流業者開始虧損的價格；若價格跌到75~80美元以下，大型礦業可能減產。

北京 新加坡

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