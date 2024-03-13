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蘋果在歐洲重大讓步 開發商可直接向消費者發布App

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果允許軟體開發商直接向消費者發布應用程式（App）的調整，目前僅開放給歐盟地區。路透
蘋果允許軟體開發商直接向消費者發布應用程式（App）的調整，目前僅開放給歐盟地區。路透

蘋果（Apple）在iPhone 等自家產品捍衛應用程式平台 App Store主導地位的纏鬥上，周二終於向歐洲做了重大讓步，宣布軟體開發商可以自由直接向消費者發布他們的應用程式（App）。

蘋果宣布，這些調整是為了遵守歐盟上周生效的歐盟數位市場法（DMA）。蘋果在 App Store向軟體開發商收取高達30%的費用，調整後勢必打擊蘋果所依賴來自App商店的高利潤和穩定收入。不過，這些調整只影響歐盟地區。

從今年春季開始，在歐洲營運的軟體開發商可以直接從自己的網站上向歐盟用戶發布 App，不必經由App Store。

Hargreaves Lansdown的貨幣與市場主管Susannah Streeter說：「雖然App Store不能像以前那樣自由地榨取利潤，但在一段時間內，仍可能是相當可觀的金雞母，因為蘋果的和解提議附帶了一些條件。」

蘋果周二股價上漲0.3%，今年來跌幅縮為10%。

軟體開發商仍必須滿足蘋果設定的條款和細則，而且必須是授權開發商。蘋果還引進凡使用者帳戶每年0.50歐元的「核心技術費」，開發商選擇不使用蘋果的App Store或支付系統也得付費。

蘋果在官網表示，「為反映DMA的調整，歐盟用戶可以在iOS 17.4及更高版本中安裝來自其他App市集的App。用戶可以從市場開發商的網站下載其他市集的應用程式」。

App Store 歐盟 蘋果

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