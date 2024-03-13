3.2% 美2月CPI高於預期

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國2月消費者物價指數CPI）比去年同期上升3.2%，稍高於市場預期，連續第二個月高於預估，顯示通膨從下降轉為黏著，使聯準會（Fed）對於降息將更加審慎。美元與公債殖利率聯袂上揚，美股早盤開平走高。

美國勞工部勞工統計局（BLS）12日公布，2月整體CPI年升3.2%，市場預期和元月的年升率都是3.1%；至於月升幅為0.4％，符合預估，但比元月的0.3%升幅略高，主要是汽油和住房價格上漲。扣除食品和能源價格的核心CPI月升0.4％，高於預估的0.3%，與元月時升幅相同；比去年同期上升3.8%，高於預估的3.7%，但比元月的3.9%升幅略降，這是因為去年上半年基期較高所致；由於核心CPI月升幅連續第二個月維持0.4%，比去年下半年的升幅高出不少，顯示元月CPI偏強並非只是短暫現象，且進一步證明今年來通膨有回溫趨勢。

上月實質時薪比去年同期增加1.1%，但增幅低於元月時的1.4%；實質周薪增加0.5%，高於元月的0.1%增幅；周薪增幅相對較小，反映勞工的工時縮短，加上通膨升高，可能抑制消費支出。

經濟學者指出，2月CPI偏高，顯示今年來物價上揚並非只是「元月效應」的季節性因素所致，證實通膨勢頭仍然頑強；由於這是Fed下周政策會議前最後一項通膨指標，而且數據高於預估，使美國經濟「晚著陸」，甚至「不著陸」的可能性升高，也使Fed更不願太早降息，利率走向也更加不確定。經濟學者將聚焦於這次會議能提供那些線索，來研判Fed的降息路徑。

CPI 消費者物價指數 通膨

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