國際油價持穩 金價小漲等待突破2,200美元

國際油價周一（11日）基本持穩，因為對中東戰事將擾亂供應的擔憂有所緩解，而中國大陸數據顯示需求疲軟，交易員們在觀望關鍵數據能否讓市場打破近期的沉悶；金價周一小漲，在上周創紀錄的漲勢之後，目前仍接近歷史最高水準，交易商在等待美國通膨數據，進一步觀察聯準會的利率軌跡。

兩大原油期貨呈小漲、小跌走勢

布蘭特原油5月期貨收盤上漲0.13美元，漲幅0.2%，報每桶82.21美元；美國西德州原油4月期貨下滑0.08美元，跌幅0.1%，收報每桶77.93美元。

多空因素角力之下，上周油價錄得2021年底以來波動最小的一周。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）減產、中東的緊張局勢正在被該集團之外的供應增加以及對最大進口國中國經濟前景的持續擔憂所抵銷。

國際能源署、OPEC和美國的石油市場月度報告也將於本周發布。

Global X Management研究主管Rohan Reddy表示：「價格過去一個月基本呈區間波動」，「現在的問題是，像中國這樣的主要消費國能否推動復甦，以及戰爭和航運受阻等地緣政治問題是否會造成進一步的損害」。

另一方面，伊朗石油部長表示，該國石油出口已達2018年以來最高，當時美國前總統川普退出了伊朗核協議並重新對伊實施制裁。

金價小幅上漲

現貨黃金價格報每英兩2,182.75美元，上漲0.17%，上周五在美國勞動力市場數據提振降息押注後觸及紀錄高點2,194.99美元。

美國黃金期貨收高0.1%，報2,188.6美元。

美國今晚將公布2月消費者物價通膨（CPI）數據。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，如果數據「火熱」，高於上個月的報告，那麼這可能會為黃金市場帶來一些麻煩，可能會造成一些短期拋售壓力。

根據芝加哥商品交易所FedWatch工具，交易商認為聯準會6月降息的可能性約為70%。低利率有助於金價，因為低利率降低了持有非孳息黃金的機會成本。

上周五的數據顯示，截至3月5日當周，COMEX黃金投機者將凈多頭部位增加63,018口合約，至131,060口，反映出看漲情緒。

現貨白銀上漲0.6%，至24.45美元；白金上漲2.5%，至每英兩935.02美元；鈀金上漲0.8%，至1,027.55美元。