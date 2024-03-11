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馬斯克：旗下xAI聊天機器人Grok將開放原始碼

中央社／ 舊金山11日綜合外電報導
美國億萬富豪馬斯克今天表示，他的人工智慧（AI）新創公司xAI本週將釋出ChatGPT挑戰者、旗下聊天機器人Grok的開放原始碼。路透
美國億萬富豪馬斯克今天表示，他的人工智慧（AI）新創公司xAI本週將釋出ChatGPT挑戰者、旗下聊天機器人Grok的開放原始碼。路透

美國億萬富豪馬斯克今天表示，他的人工智慧（AI）新創公司xAI本週將釋出ChatGPT挑戰者、旗下聊天機器人Grok的開放原始碼。上個月底，他控告OpenAI「背叛」非營利的初衷。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）多次警告Google等大型科技公司不要以科技牟利，並在上月底對微軟（Microsoft）投資的OpenAI提出訴訟。馬斯克於2015年共同創辦OpenAI，但在2018年退出董事會。

他在舊稱推特（Twitter）的社群平台X寫道：「xAI本週將釋出Grok的開放原始碼。」馬斯克於2022年收購推特。

馬斯克此舉讓xAI加入Meta和法國的Mistral等擁有開放原始碼AI模型企業的行列。

Google也推出了名為Gemma的AI模型，外部開發者能根據自身需求，將它打造成自己的模型。

自馬斯克對ChatGPT開發商OpenAI提起訴訟以來，包括OpenAI投資人柯斯拉（Vinod Khosla）和安德立森霍洛維茲公司（Andreessen Horowitz）共同創辦人安德立森（Marc Andreessen）等創投家便就AI是否適用開放原始碼展開辯論。

雖然開放原始碼可以加速創新，但一些專家示警，開放原始碼AI模型可能會被恐怖分子用來製造化學武器，甚至發展出人類無法控制的超智慧（Superintelligence）。

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