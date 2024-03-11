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紐約辦金融博物館募款宴會 為收藏金融史珍品籌集百萬美元

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
圖說：美國金融博物館隸屬於史密森學會，以宣揚企業精神和民主自由市場傳統。（Photo by 美國金融博物館臉書）
圖說：美國金融博物館隸屬於史密森學會，以宣揚企業精神和民主自由市場傳統。（Photo by 美國金融博物館臉書）

華爾街巨頭聚集，為金融博物館尋找落腳點！美國金融業知名人士9日齊聚紐約，舉辦金融博物館募款宴會，文物有債券、收報機磁帶等物品，帶出美國金融史發展，參與者為博物館籌集到150萬美元進行重建。

晚會籌集150萬美元

路透社》報導，金融業知名人物9日齊聚紐約，要為一座華爾街標誌性的金融博物館籌集資金。2018年，由於管道破裂損壞了博物館的三層樓，包括其宏偉的展廳，館藏也都被迫流離失所。

晚會中，億萬富翁肯．格里芬在宴會廳開幕影片中熱烈歡迎，現場455名與會者也立即為博物館籌集到150萬美元。

金融博物館前身位於華爾街48號，本身就是金融歷史的一部分，是漢密爾頓(Alexander Hamilton)創建的紐約銀行原總部。金融博物館總裁兼首席執行官考恩聲稱：「我們並沒有忽視博物館的價值，也正討論折扣或捐贈空間，但現在還不算太晚。」

金融應重視歷史

Republic World》報導，該博物館籌集150萬美元，對其藏品和館藏空間都有新挑戰，包括喬治華盛頓簽署的債券，以及1929年股市崩盤的收報機磁帶等物品，先前都存放在紐約皇后區，如今將暫放至喬治亞州檔案館。

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