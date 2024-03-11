經濟展韌性 美債漲過頭 巴克萊建議拋售10年期美國公債

巴克萊（Barclays）建議投資人拋售10年期美國公債，理由是全球最大經濟體的韌性顯得美債近期漲過頭了。

交易商押注美國聯準會遲早要降息，10年期美國公債的殖利率已從今年的峰值4.35%下降將近30個基點。Anshul Pradhan和Amrut Nashikkar在內的巴克萊策略師撰寫報告表示，考慮到最近幾周美國經濟數據強於預期，殖利率下降「怪怪的」。

他們寫道：「即將公布的數據表明美國經濟依然有韌性，勞動市場呈現穩健的實質收入增長，同時眼下還實現了再平衡。過去幾周的反彈似乎過度，我們建議做空10年期美國公債。」

今年來，數據訊號和央行官員言論經常不一致，促使交易商重新評估其假設，對聯準會何時轉向寬鬆的押注也來回變化。在美國公布憂喜參半的就業數據後，以及周二關鍵通膨數據即將出爐前，巴克萊表示看跌債券。

10年期美國公債殖利率周一在亞洲盤時段持穩於4.07%。根據巴克萊，未來幾個月債券供應增加，以及聯準會希望減少整體債務期限，都是投資人謹慎以對的原因，此外，經濟數據強勁。

分析師認為，「疲軟數據很可能再次誤導市場，如同去年，經濟基本面依然很強勁」，雖然聯準會似乎謹守今年起開始降息的基線，但支持「有意義的寬鬆周期」理由已經減弱。