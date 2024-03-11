快訊

防長憂兩岸情勢失眠 國安局長：未見台海緊張情勢持續升高或違常

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「運勢起飛」賺進大把鈔票

好消息！挨撞命危姊妹搶救第18天 姊姊眼睛睜開快醒了

印度快馬加鞭發展半導體 盼5年內比肩台中韓

中央社／ 新德里11日專電

印度電子與資訊科技部長衛士納最近為一座驗證中心主持啟用典禮，宣示這使印度向打造半導體生態系統再邁進一步。印度媒體稍早前報導，印度希望於5年內並肩台灣、南韓與中國。

衛士納（Ashwini Vaishnaw）昨晚在社群平台X貼出他在南部大城班加羅爾（Bengaluru）為美商「應用材料」（Applied Materials）產品驗證中心主持啟用儀式的影片。

他在貼文中說，印度產品驗證中心（India ValidationCenter）的設立，使得印度朝總理莫迪（NarendraModi）的半導體製造願景再邁進一步。

印度產品驗證中心於9日啟用，可為即將成立的印度協作工程中心提供早期試點並開發人才和能力，包括驗證、程序工程、實驗室管理以及與學術界和供應商的合作。

衛士納在活動上說，印度未來也將生產製造半導體所需的儀器。

印度近年來全力打造半導體生態系統。印度「經濟時報」（Economic TImes）日前引述印度電子暨資訊科技部（MeitY）高層官員克瑞希南（S. Krishnan）說，如果有必要，印度政府會為「印度半導體任務」（ISM）計畫增添經費。

「印度半導體任務」的經費現為7600億盧比（約新台幣2900億元）。

印度政府最近批准了3項對半導體與電子產業的152億美元投資，預期會在100天以內動工，其中1項為塔塔集團與力積電合作的興建晶圓廠，另2項則為封裝測試廠。

另一方面，「印度時報」（TOI）上週報導，印度正利用強大的設計能力以及100億美元獎勵措施，吸引投資者到印度設立半導體製造廠，希望能在5年內，挑戰台灣、南韓以及中國在半導體產業的主導地位。

報導引述衛士納說，印度「肯定會在未來5年內」成為半導體大國，與其他半導體主導者分庭抗禮。

衛士納說，對於擁有印度規模的開發中國家來說，擁有半導體供應鏈相常重要，印度擁有強大的設計能力，因此印度必須發展製造能力，為設計能力帶來附加價值。

他說，半導體計畫將使印度實現自給自足，對經濟和各行業產生加乘效應，創造就業機會並刺激生計。

半導體 印度

延伸閱讀

法國羽賽／決賽敗給球王組合 李楊配：期待再度挑戰

法國羽賽／李哲輝、楊博軒法羽鍍銀：打得太保守 下次要更兇

紅海危機衝擊亞洲經貿 EIU下修今年GDP成長率至少0.2個百分點

法國羽賽／不敵印度球王組合 李哲輝、楊博軒亞軍仍創合拍最佳

相關新聞

澳洲7月起將廢除近500項產品微量關稅

澳洲政府宣布從7月1日起，取消近500種產品的「微量關稅」（nuisance tarriffs），包括牙刷、雲霄飛車、碰...

半導體刺激下氦氣成關鍵戰略資源 確保穩定供應成重要課題

在密西西比州大的核磁共振實驗室內，3塊強力磁鐵讓科學家得以窺探原子如何形成鍵結，藉此設計新型聚合物，研究細菌如何附著表面。為了讓儀器設備發揮作用，他們需要一種常見卻長期供不應求的元素：氦（helium）。...

日本經濟躲過衰退 Q4數據修正至擴張0.4% 使央行更接近升息

日本經濟避免了陷入技術性衰退！根據內閣府周一上修的數據，在企業強勁資本支出的推動下，日本經濟去年第4季恢復成長。這個結果...

睽違四年後 台積電重登全球市值前十大上市公司

台積電（2330）市值已超越博通（Broadcom），再度躋身球市值前十大企業之林。

Google會凋零嗎？沃爾瑪的生成式AI一站式搜索服務 來勢洶洶

美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）強勢宣傳其生成式AI能提供的一站式搜索，顧客策劃活動時可依晚餐或約會等主題進行搜索...

憑弔Apple Car原本五種可能的版本

蘋果（Apple）的造車計畫雖已告吹，但這十年來的開發足似列入典型的案例研究，其中暴露了管理層猶豫不決、技術瓶頸，以及市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。