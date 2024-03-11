印度快馬加鞭發展半導體 盼5年內比肩台中韓

印度電子與資訊科技部長衛士納最近為一座驗證中心主持啟用典禮，宣示這使印度向打造半導體生態系統再邁進一步。印度媒體稍早前報導，印度希望於5年內並肩台灣、南韓與中國。

衛士納（Ashwini Vaishnaw）昨晚在社群平台X貼出他在南部大城班加羅爾（Bengaluru）為美商「應用材料」（Applied Materials）產品驗證中心主持啟用儀式的影片。

他在貼文中說，印度產品驗證中心（India ValidationCenter）的設立，使得印度朝總理莫迪（NarendraModi）的半導體製造願景再邁進一步。

印度產品驗證中心於9日啟用，可為即將成立的印度協作工程中心提供早期試點並開發人才和能力，包括驗證、程序工程、實驗室管理以及與學術界和供應商的合作。

衛士納在活動上說，印度未來也將生產製造半導體所需的儀器。

印度近年來全力打造半導體生態系統。印度「經濟時報」（Economic TImes）日前引述印度電子暨資訊科技部（MeitY）高層官員克瑞希南（S. Krishnan）說，如果有必要，印度政府會為「印度半導體任務」（ISM）計畫增添經費。

「印度半導體任務」的經費現為7600億盧比（約新台幣2900億元）。

印度政府最近批准了3項對半導體與電子產業的152億美元投資，預期會在100天以內動工，其中1項為塔塔集團與力積電合作的興建晶圓廠，另2項則為封裝測試廠。

另一方面，「印度時報」（TOI）上週報導，印度正利用強大的設計能力以及100億美元獎勵措施，吸引投資者到印度設立半導體製造廠，希望能在5年內，挑戰台灣、南韓以及中國在半導體產業的主導地位。

報導引述衛士納說，印度「肯定會在未來5年內」成為半導體大國，與其他半導體主導者分庭抗禮。

衛士納說，對於擁有印度規模的開發中國家來說，擁有半導體供應鏈相常重要，印度擁有強大的設計能力，因此印度必須發展製造能力，為設計能力帶來附加價值。

他說，半導體計畫將使印度實現自給自足，對經濟和各行業產生加乘效應，創造就業機會並刺激生計。