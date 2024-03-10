蘋果放棄造電動車 其實是最棒的決定？企業經營就該學「善用有限資源」

摘要 1.1月中旬，微軟市值被超越蘋果，成為全球市值最大的公司。 2.蘋果2月28日對內宣布放棄規劃了10年的電動車計畫「泰坦計畫」。 3.蘋果布局AI和電動車的案例，有4個啟示：企業對趨勢的掌握非常重要、策略錯了要立刻轉向、要把資源放在最重要的趨勢上面、執行速度才是成功關鍵。

上月有一則大新聞，蘋果宣布取消規劃10年的電動車計畫「泰坦計畫」（Project Titan）。蘋果在電動車上花了很多資源，但到現在只聞樓梯響、不見人下樓，整個電動車事業部約有2000人，目前會重新分派到其他部門，特別是生成式AI。

蘋果最近市值被微軟超越，主要原因是微軟在AI布局大獲全勝，除了投資OpenAI外，上月又和另外一個法國生成式AI業者Mistral形成策略聯盟。

蘋果進入電動車領域的教訓：關鍵布局太慢

蘋果一直計畫進入電動車領域，曾想和現代汽車（Hyundai）、中國奇瑞共同研發Apple Car，但後來都不了了之。現代汽車做得非常好，已和旗下品牌起亞汽車（KIA）成為美國第二大電動車業者；奇瑞最近則和華為結盟。企業如果在關鍵布局上，過度猶疑、沒有執行力，很快就會被競爭者超車，這就是蘋果的教訓。

反觀中國比亞迪（BYD），以電池起家，2003年才透過購併跨入汽車領域。經過一系列布局、垂直整合，最近超越特斯拉、躍居全世界最大的電動車業者，甚至打造自己船隊，運送電動車到海外，形成無與倫比的競爭力。

常被拿來和蘋果對比的，還有華為，美國前幾年制裁華為，剛開始的確把它打趴了，但華為去年推出高性能的手機東山再起，市占率也回到世界前5名。

華為更厲害的在於電動車布局，重點並不是打造自有品牌，而是和其他汽車業者合作，包括賽力斯、奇瑞和長安汽車。華為開發電動車技術平台，帶動中國電動車產業，雖然還沒辦法到比亞迪的地步，但已震撼市場。

另外，「中國的蘋果」小米在3年前宣布跨入電動車產業，投資超過人民幣100億，今年推出首款電動車。從比亞迪、華為、小米的例子，可以看出中國企業的執行力。

蘋果推出Vision Pro、做折疊手機，是否看錯趨勢？

蘋果另外一大失誤是看錯趨勢。原本Meta積極布局元宇宙，佐柏格（Mark Zuckerberg）甚至把公司名字從Facebook轉為Meta，但一看趨勢不對立刻放棄，轉型投入生成式AI，打造開源式平台。如今Meta市值大反攻，增加了幾千億美元，成為最受關注的AI概念股之一。

反觀蘋果推出的Vision Pro、布局元宇宙，定價高達3499美元，叫好不叫座，只能應用在小眾市場。這很可能是對趨勢的誤判，在不該花資源的地方，放了很多資源，該加強的地方卻沒有加速布局。

蘋果還有一個失敗的地方，就是宣布在2026年推出折疊手機。折疊手機早在中國造成熱潮，華為囊括近4成市占率，韓國三星也很強。假如蘋果現在才要進入，且後年才推出產品，要如何有競爭力？

蘋果放棄造電動車給的4個啟示

當前蘋果最大弱點，在於缺乏獨特的AI策略，微軟、Google、亞馬遜均大力布局生成式AI，但至今看不到蘋果在AI有具體行動。

由以上例子可以歸納4點：

1.企業對趨勢掌握非常重要。

2.如果錯了要立刻轉向，毫不猶豫壯士斷腕。

3.要把資源放在最重要的趨勢上面。

4.執行速度才是成功關鍵，而不是技術。

如果說蘋果有什麼做對的話，那就是放棄電動車。現在連馬斯克都承認，中國電動車非常難纏，蘋果還有什麼機會？早點出場，至少不會變成明日的笑話！

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。