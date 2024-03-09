聽新聞
test
0:00 / 0:00
OpenAI：執行長奧特曼將與3位新董事回歸
研發聊天機器人ChatGPT的全球最著名人工智慧（Al）公司OpenAI今天表示，執行長奧特曼（Sam Altman）將與3位新董事回歸OpenAI董事會。
路透社報導，奧特曼去年11月突遭開除事件相關調查也已結束，公司建立了新的管理規定，包括加強利益衝突政策。
員工、投資方及OpenAI最大股東微軟（Microsoft）當時紛紛對奧特曼被解僱表示震驚，奧特曼在短短幾天後復職。
公司任命新的董事，包括奧特曼、比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）前執行長戴斯蒙-赫爾曼（Sue Desmond-Hellmann）、索尼娛樂（Sony Entertainment）前總裁塞里格曼（NicoleSeligman）及雜貨配送服務公司Instacart執行長席莫（Fidji Simo）。
威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）率領調查後判定，奧特曼被開除起因是董事會和奧特曼之間信任破裂，與OpenAI財務及產品安全等問題引發擔憂無關。
OpenAI在部落格中說：「威凱平和而德律師事務所發現，前董事會當時認為其行動會減輕內部管理挑戰，沒有料到會讓公司不穩定。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言