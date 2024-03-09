美令TikTok 半年內切割中國母公司

美國聯邦眾議院能源與商務委員會七日通過法案，要求抖音海外版TikTok母公司中國「字節跳動」在六個月內切割TikTok，否則將面臨美國禁令。該委員會議員並希望該法案能很快完成立法。

該委員會以五十比○票數壓倒性通過此一法案。路透報導認為，這代表美國強力打擊TikTok的趨勢。TikTok現有約一點七億名美國用戶，字節跳動去年在華府大力遊說，希望美方降低打擊力道。

該委員會議員盼能盡快完成立法，並提到眾院可能在未來幾周內就將進行審查。

對此，字節跳動直指該法案預設美國境內全面禁止TikTok，並指控美國政府正試圖剝奪一點七億名美國人民被憲法保障的言論自由，除將損害數百萬家企業、使全美藝術家及創作者面臨沒有閱聽人的處境，並摧毀這些人的生計。

該委員會民主黨籍首席議員帕隆表明，他希望藉此使字節跳動撤資，好讓美國人繼續用TikTok等類似社群平台，不用擔心這些平台遭美國對手運作控制的風險。

此一法案由眾院中國問題特別委員會共和黨籍主席蓋拉格及民主黨籍首席議員克利什納穆希聯名提出。蓋拉格說，只要TikTok與其中國母公司拆分，那該平台就能在美存在，美國人民也能在該平台「做他們想做的」。蓋拉格並呼籲字節跳動的美國投資人支持出售TikTok，還說「這不是禁令，可看成切除腫瘤手術」。

但有國會幕僚指稱，不少TikTok用戶致電國會山莊，請議員接下來別支持這項法案。該法案將讓字節跳動有一六五天從TikTok撤資，否則美商蘋果及Google等公司經營的應用程式商店，就不能再合法提供TikTok這個App，而字節跳動旗下的App也不能提供網路託管服務。