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美2月就業報告符合軟著陸條件 將增強Fed降息信心
美國今年2月就業報告符合軟著陸的條件，可能使聯準會（Fed）更有信心準備開始降息。主要數據如下：
非農業就業人數穩定增加27.5萬人，高於預估的20萬人增量，也高於元月的22.9萬人增量（修正數）。
去年12及今年元兩個月就業人數共下修達16.7萬人。
民間部門就業增加22.3萬人，超過預估的16.5萬人增量，也高於元月時的17.7萬人增量；製造業減少4千人。
平均時薪月升0.1%，低於預估的0.2%，更遠低於元月時的0.5%升幅（修下數）；比去年同期上升4.3%，符合預估，低於元月時的4.4%升幅（修正數）。
平均每人每周工時34.3小時，符合預估，比元月增加0.2小時。
失業率升高0.2個百分點，為3.9%，高於預估的3.7%；勞動參與率維持在62.5%，比預估的62.6%略低。
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