快訊

師生總動員！中興大學人工湖清淤 意外撈出20年前Nokia手機

北市二殯新禮廳出包！告別式才辦一半 「天花板塌落」砸傷長者

高雄「三大重劃家族」之一谷樹建設前董事長傳離世 公司發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美2月就業報告符合軟著陸條件 將增強Fed降息信心

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國今年2月就業報告符合軟著陸的條件，可能使聯準會（Fed）更有信心準備開始降息。美聯社
美國今年2月就業報告符合軟著陸的條件，可能使聯準會（Fed）更有信心準備開始降息。美聯社

美國今年2月就業報告符合軟著陸的條件，可能使聯準會（Fed）更有信心準備開始降息。主要數據如下：

非農業就業人數穩定增加27.5萬人，高於預估的20萬人增量，也高於元月的22.9萬人增量（修正數）。

去年12及今年元兩個月就業人數共下修達16.7萬人。

民間部門就業增加22.3萬人，超過預估的16.5萬人增量，也高於元月時的17.7萬人增量；製造業減少4千人。

平均時薪月升0.1%，低於預估的0.2%，更遠低於元月時的0.5%升幅（修下數）；比去年同期上升4.3%，符合預估，低於元月時的4.4%升幅（修正數）。

平均每人每周工時34.3小時，符合預估，比元月增加0.2小時。

失業率升高0.2個百分點，為3.9%，高於預估的3.7%；勞動參與率維持在62.5%，比預估的62.6%略低。

失業 美國 聯準會

延伸閱讀

追隨歐美創紀錄漲勢！亞洲股市收紅 交易商緊盯美國非農就業數據

永豐金證券第1季法人投資論壇登場 趨勢聚焦 AI 半導體

永豐金證券法人投資論壇登場 聚焦 AI 半導體、台股多頭行情延續

台股一個勁上2萬…空手嘆沒跟上、找不到買點！ 她：持股者適時獲利了結「有跌再加碼」

相關新聞

峰迴路轉！鮑爾、拉加德引燃對6月降息期待 美股靠2大支柱撐起

美國股市自去年底以來一路走高，標普500指數迭創新高，主要靠兩大支柱撐起：聯準會（Fed）降息在望，以及美國經濟至今強健...

「印度矽谷」嚴重缺水！台積電、沃爾瑪都在這 跨國企業剉著等

有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru），正面臨嚴重的供水短缺，拖累服裝廠的生產，使餐廳水費暴增一倍，也影響跨...

美2月就業報告符合軟著陸條件 將增強Fed降息信心

美國今年2月就業報告符合軟著陸的條件，可能使聯準會（Fed）更有信心準備開始降息。主要數據如下：

科技業高盈餘＋Fed降息展望 高盛：美企庫藏股「這時」將破1兆美元

高盛預期，美國企業執行的庫藏股規模將在2025年首次突破1兆美元，主要受到科技公司強勁的盈餘成長，以及聯準會（Fed）降...

俄羅斯經濟看似穩健 但今年來破產公司已超過1200家

俄烏戰爭打了兩年後，俄羅斯經濟看起來仍相當穩健，但經營困難的公司卻愈來越多，今年才過完兩個多月，已有上千家公司聲請破產。

追隨歐美創紀錄漲勢！亞洲股市收紅 交易商緊盯美國非農就業數據

亞洲股市今天收紅，追隨部分歐美國家股市前一日的創紀錄漲勢。目前交易員除了對美國在今年展開一系列降息的樂觀程度日增，也正緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。