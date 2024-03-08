日本今年春鬥加薪幅度估創31年最大 有望為日銀升息鋪路

日本勞資雙方今年的「春鬥」薪資談判接近尾聲，勞工今年預料將獲加薪約3.9%，幅度是31年來最大，預料將強化日本銀行（央行）在4月前終結負利率政策的預期。

日本年度的「春鬥」談判將在13日結束，經濟學家預期今年的平均加薪幅度將為3.9%，為31年來最高。農林中金總合研究所首席經濟學家南武志認為，在嚴重缺工的壓力下，今年大企業可能加薪近4%，以留住年輕人才，這應能促使日銀在4月結束負利率。

在最新的關鍵發展中，代表服務、紡織等產業185萬名勞工的全國纖維化學食品流通服務普通公會同盟（UA Zensen）表示，初步為旗下的全職勞工成員爭取到平均加薪6.7%，幅度是2013年創立以來最大。日本最大工會同盟日本勞動組合總連合會（Rengo）說，旗下成員要求平均加薪5.85%，為1993年來最多，初步結果預定15日公布。

其他代表汽車、電子、金屬、重機具及服務業等產業的工會，也都要求創紀錄的加薪幅度，許多資方預料將完全滿足勞方需求。對日企加薪有示範作用的豐田汽車（Toyota），勞工尋求月薪調加多達28,440日圓（190.85美元）、以及價值7.6個月薪資的創紀錄獎金，資方預料將在13日正式回應。

一名日本高階政府官員向路透表示，大幅加薪已是篤定之事，只要日銀想要，可能會在3月或4月結束負利率，只是時間問題。

雖然日本企業已加薪，幅度卻跟不上通膨，1月實質薪資年減0.6%，為連續第22個月下滑。

此外，日本總務省8日公布，日本1月家庭支出年減6.3%，降幅遠大於市場預期，也是2021年2月以來最大，且是連續第11個月下降。但官員認為，這未必代表整體消費趨勢下降，消費支出下滑的原因包括工廠停工導致新車購買量下降、氣候溫暖降低能源費用降低、以及基期效應等。