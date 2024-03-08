快訊

鳥山明病逝…曾自曝「反正不會成為暢銷作品」卻爆紅 生前後悔這一事

即將66歲！陳文茜遭多疾折磨 「滿頭白髮」近照曝光

台股上兩萬還能買嗎？一網友PO空單引發熱烈討論

日本今年春鬥加薪幅度估創31年最大 有望為日銀升息鋪路

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本「春鬥」談判接近尾聲，勞工今年預料將獲加薪約3.9%，幅度是31年來最大。路透
日本「春鬥」談判接近尾聲，勞工今年預料將獲加薪約3.9%，幅度是31年來最大。路透

日本勞資雙方今年的「春鬥」薪資談判接近尾聲，勞工今年預料將獲加薪約3.9%，幅度是31年來最大，預料將強化日本銀行（央行）在4月前終結負利率政策的預期。

日本年度的「春鬥」談判將在13日結束，經濟學家預期今年的平均加薪幅度將為3.9%，為31年來最高。農林中金總合研究所首席經濟學家南武志認為，在嚴重缺工的壓力下，今年大企業可能加薪近4%，以留住年輕人才，這應能促使日銀在4月結束負利率。

在最新的關鍵發展中，代表服務、紡織等產業185萬名勞工的全國纖維化學食品流通服務普通公會同盟（UA Zensen）表示，初步為旗下的全職勞工成員爭取到平均加薪6.7%，幅度是2013年創立以來最大。日本最大工會同盟日本勞動組合總連合會（Rengo）說，旗下成員要求平均加薪5.85%，為1993年來最多，初步結果預定15日公布。

其他代表汽車、電子、金屬、重機具及服務業等產業的工會，也都要求創紀錄的加薪幅度，許多資方預料將完全滿足勞方需求。對日企加薪有示範作用的豐田汽車（Toyota），勞工尋求月薪調加多達28,440日圓（190.85美元）、以及價值7.6個月薪資的創紀錄獎金，資方預料將在13日正式回應。

一名日本高階政府官員向路透表示，大幅加薪已是篤定之事，只要日銀想要，可能會在3月或4月結束負利率，只是時間問題。

雖然日本企業已加薪，幅度卻跟不上通膨，1月實質薪資年減0.6%，為連續第22個月下滑。

此外，日本總務省8日公布，日本1月家庭支出年減6.3%，降幅遠大於市場預期，也是2021年2月以來最大，且是連續第11個月下降。但官員認為，這未必代表整體消費趨勢下降，消費支出下滑的原因包括工廠停工導致新車購買量下降、氣候溫暖降低能源費用降低、以及基期效應等。

日本 月薪 薪資

延伸閱讀

長腿超胸AV女優挨轟詐欺！「極品新人」影片擷圖驚呆千萬人

【專家之眼】日本若是哥吉拉 台灣連小鹿斑比都不如

日本大阪亞洲影展台灣之夜開幕 7部影片赴日參展

終結負利率政策 日銀升息最快本月行動

相關新聞

打臉美國？ 日本：目前不打算加碼管制晶片出口

日本經濟產業大臣齋藤健8日在例行記者會表示，日本目前不考慮進一步管制半導體生產設備出口。

曾錯失Nvidia股價漲勢的「女股神」伍德 擔心Nvidia股價前景

在人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）股價締造驚人漲勢後，被部分投資人暱稱為「木頭姐」或「女股神」的方舟投資公司...

傳莫斯科48小時內恐遇襲！美使館警告公民：避免參加大型活動

美國已向在俄羅斯莫斯科的美國公民發出警告，稱有極端分子可能針對莫斯科大型活動發動攻擊，要求其在未來48小時內避免參加音樂...

好市多上季營收未達市場高期待 股價盤後重挫4％

受美國消費者非必要支出疲軟所累，美國量販店巨擘好市多（Costco）上季同店銷售雖表現亮眼，但營收未達到市場的高期待，股...

Nvidia股價連6漲創新高！盤後還繼續漲 市值向蘋果逼近中

僅管有兩位董事近日出脫晶片大廠輝達（Nvidia）1.8億美元的股票套現，但絲毫不影響其他人追高的意願，該股周四連續第六...

鮑爾鴿派言論拖累美元連五跌 日圓因升息預期上漲

美元指數（DXY）周四連續第五個交易日下跌，且跌幅加深，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話指出，Fed距離有信心開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。