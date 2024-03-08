美股標普500指數創新高 投資人押注美歐央行更接近降息

美國股市周四在就業報告發布前夕大幅上揚，標普500指數上漲1%，創收盤紀錄新高，其中晶片股漲幅居前，那斯達克指數勁揚1.5%，科技股和成長股帶來最大提振，因為投資人押注全球一些主要央行最早將於6月降息。

道瓊工業指數上漲130.30點，漲幅0.34%，收38,791.35點；標普500指數上漲52.60點，漲幅1.03%，收5,157.36點。那斯達克指數盤中創歷史新高，並險些刷新收盤紀錄，最終攀升241.83點，漲幅1.51%，以16,273.38點做收。

費城半導體指數跑贏大盤，收漲3.36%，創下新高。投資者紛紛湧入芯片股，他們認為這些公司是人工智慧相關需求的主要受益者。

在華盛頓，美國聯準會主席鮑爾在參議院金融委員會作證時表示，聯準會距離確信通膨率朝著2%目標下降「不遠了」，這將使得降息成為可能。他的言論強化投資人對聯準會將於6月首次降息的希望，並提振了在他國會作證前數日一直表現不佳的股指。

美國勞工部的數據顯示，上周初請失業金人數基本持穩，勞動市場持續放緩。

之前公布的民間就業數據、職位空缺、辭職率和請領失業金數據向投資人展示了就業市場趨於疲軟但仍然穩固的景象。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene說，鮑爾「實際上保留了今年降息的可能性，這正是市場希望聽到的。市場對本周迄今公布的就業數據也反應良好，這進一步說明，我們開始看到就業放緩，但仍然穩健」。但他指出，投資人仍將焦慮地關注周五的非農就業報告，以了解勞動市場的進一步細節。

Huntington Private Bank首席投資官John Augustine說：「每個人都在等待壞事發生，但經濟、市場、業績和政策都沒有出事。所以不斷積聚動能。」

標普500指數11大類股裡有九大類股上漲，盤中通訊服務和資訊技術股爭奪漲幅最大板塊寶座。科技股最終勝出，以1.89%的漲幅領先，通訊服務股緊隨其後，上漲1.84%。

巨型成長股是指數上漲的主要貢獻者，包括社群媒體公司Meta上漲3.2%和人工智慧晶片寵兒輝達（Nvidia）上漲4.5%。

內衣零售商維多利亞的秘密（Victoria's Secret）股價因疲軟的年度財測而崩跌了29.7%。