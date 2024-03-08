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金價創高 5要素決定後市

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯準會主席鮑爾表示今年稍後將降息的談話激勵，國際金價七日盤中再創新高。展望後市，須關注五大因素：美債實質殖利率走勢、技術指標、未平倉期貨部位、中國大陸買盤及黃金指數型基金（ＥＴＦ）是否續減持。

紐約黃金現貨七日一度上漲百分之○點六至每盎司二一六一點四八美元，創歷史紀錄；過去六個交易日累計上漲近百分之六。

麥格理銀行大宗商品策略主管賈維表示，若台北時間今晚公布的就業市場數據或下周的通膨數據疲軟，根據技術水準，二三○○美元將是短期目標，但將為期短暫，接著行情價格會修正修正並進入盤整。法國巴黎銀行Sharekhan商品及貨幣業務主管潘迪特認為，央行將繼續買入，而大陸成長放緩將抑制全球經濟成長，在不確定的金融環境中，黃金仍是安全投資。

美國聯準會

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