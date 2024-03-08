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今年降息 鮑爾：未必要等通膨降到2%

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導
Fed主席鮑爾。 路透
Fed主席鮑爾。 路透

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾六日出席聯邦眾議院聽證會時，更明確說明今年稍後降息標準：未必要等到通膨率「完全」降到百分之二目標，需要「略多一點證據」，稍微多一點「良好」且「相對低迷」的通膨數據，投資人解讀鷹派語調降低，六月降息機率接近七成。

鮑爾出席眾議院金融服務委員會聽證會時，在預先準備的書面證詞重申Ｆｅｄ不急著降息，決策官員仍關注通膨的風險，雖留意到通膨減緩的進展，但不想太快寬鬆，若「經濟發展大致符合預期」，今年稍後降息「可能合適」。

共和黨掌控的眾議員在答詢時主要圍繞鮑爾對通膨與利率的看法、降息及銀行資本規定。鮑爾說，降息「主要取決於經濟發展路徑」，在降息前，「我們希望看到稍微多一點數據」，證實通膨正持續向百分之二回落，讓我們對此更有信心」，但預期Ｆｅｄ今年將會調降利率，只是官員「還沒準備好」降息，「將謹慎而深思熟慮」地討論這項決策。

儘管鮑爾不願對降息時機與機率做出承諾，但他也提到Ｆｅｄ升息並未重創勞動市場與更廣泛的經濟，「沒有證據表明、也沒有理由認為，美國經濟正處於衰退之中，或面臨某種短期內陷入衰退的風險」，他預期經濟將「持續以穩健步伐成長」，正走在邁向軟著陸之路，Ｆｅｄ也謹慎地未明確宣告已取得抗通膨之戰的「勝利」。

他在兩小時的聽證會中，也更明確說明降息的標準，未必要等到通膨率「完全」降到百分之二目標，需要「略多一點證據」，稍微多一點「良好」且「相對低迷」的通膨數據。

彭博資訊經濟學家指出，鮑爾在去年和今年聽證會的差異，反映Ｆｅｄ的優先次序已改變，在穩定通膨和充分就業之間的雙重職責平衡中，已轉向更重視勞動市場，暗示要勞動市場出現更明確的減弱跡象，Ｆｅｄ就可能會快速降息，以此判斷，這些標準有望在六月前輕鬆達成，投資人評估六月降息的機率約為百分之六十八。

面對眾議員質疑Ｆｅｄ貨幣政策架構是否有瑕疵，鮑爾表示新冠疫情已大幅改變利率與通膨情勢，今年底前將評估貨幣政策架構，作為每五年審視框架計畫的一環，但「現在還沒開始」。

鮑爾也認為，商用不動產風險「可控管」，市中心商辦的遠距辦公增加是個重大議題，將造成銀行業的損失，但這是多年的議題，關鍵在確保中小型銀行也充足資本支應這些損失。

美國聯準會 通膨 降息

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