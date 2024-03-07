棕櫚油產量減 價格蠢蠢欲動

全球棕櫚油產量停滯，包括印尼、馬來西亞等國的庫存都在下滑。棕櫚油主要用於巧克力、披薩食品，另外，化妝品與生物燃料也都會用到棕櫚油。但因為提煉技術多年未提升，加上近年產量不足，專家指出，後續恐怕會造成棕櫚油價格上漲。

產量大增無望

據《路透社》報導，分析師表示，2024年印尼與馬來西亞的棕櫚油產量可能略微上升或下降，兩國棕櫚油產量佔全球大宗，但由於農場老化及擴產不足，導致產量受限。分析師米爾克說，「全球最大生產國印尼的棕櫚油庫存低，排名第二的馬來西亞的庫存也在減少。」

他指出，2023至24年棕櫚油生產成長幅度將是4年來最小，約為20至30萬公噸。佔全球約9千萬公噸食用油出口量的一半以上的棕櫚油，主要用於巧克力、披薩到化妝品與生物燃料等產品。

印尼積極發展生質柴油

就在棕櫚油產量成長出現下降之際，傳出印尼可能會提高棕櫚油用於製造生物柴油的比率。印尼棕櫚油協會(GAPKI)代表哈桑表示，「即將上任的新政府可能將生質柴油的混合比例，從目前的35%提高至40%，其中一位候選人政見則呼籲提高至50%，但可能要2025年後才會實施。」

需求增、產量跟不上

據《NST》報導，棕櫚油生產國協會(CPOPC)副秘書長達圖克表示，印尼與馬來西亞產量疲弱，但全球對棕櫚油的需求每年以3.5%的速度增加，因此將導致價格上漲。他說，「目前已無更多土地可用來種植棕櫚樹。因此，有必要找出提高樹木移植頻率以從現有土地中提取更多油的方法。」

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