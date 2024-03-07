快訊

食安風暴延燒！保欣再驗出3批「含蘇丹紅」辣椒粉 流入7縣市、14家業者

驚悚畫面流出…聯航客機起飛後「引擎狂冒火光」 乘客狀況曝光

棕櫚油產量減 價格蠢蠢欲動

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
全球棕櫚油產量未增加的情況下，產油國必須合作穩定供應。(Photo by Craig Morey on Flickr used under Creative Commons license)
全球棕櫚油產量未增加的情況下，產油國必須合作穩定供應。(Photo by Craig Morey on Flickr used under Creative Commons license)

全球棕櫚油產量停滯，包括印尼馬來西亞等國的庫存都在下滑。棕櫚油主要用於巧克力、披薩食品，另外，化妝品與生物燃料也都會用到棕櫚油。但因為提煉技術多年未提升，加上近年產量不足，專家指出，後續恐怕會造成棕櫚油價格上漲。

產量大增無望

據《路透社》報導，分析師表示，2024年印尼與馬來西亞的棕櫚油產量可能略微上升或下降，兩國棕櫚油產量佔全球大宗，但由於農場老化及擴產不足，導致產量受限。分析師米爾克說，「全球最大生產國印尼的棕櫚油庫存低，排名第二的馬來西亞的庫存也在減少。」

他指出，2023至24年棕櫚油生產成長幅度將是4年來最小，約為20至30萬公噸。佔全球約9千萬公噸食用油出口量的一半以上的棕櫚油，主要用於巧克力、披薩到化妝品與生物燃料等產品。

印尼積極發展生質柴油

就在棕櫚油產量成長出現下降之際，傳出印尼可能會提高棕櫚油用於製造生物柴油的比率。印尼棕櫚油協會(GAPKI)代表哈桑表示，「即將上任的新政府可能將生質柴油的混合比例，從目前的35%提高至40%，其中一位候選人政見則呼籲提高至50%，但可能要2025年後才會實施。」

需求增、產量跟不上

據《NST》報導，棕櫚油生產國協會(CPOPC)副秘書長達圖克表示，印尼與馬來西亞產量疲弱，但全球對棕櫚油的需求每年以3.5%的速度增加，因此將導致價格上漲。他說，「目前已無更多土地可用來種植棕櫚樹。因此，有必要找出提高樹木移植頻率以從現有土地中提取更多油的方法。」

【更多精采內容，詳見

印尼 馬來西亞

相關新聞

被最大客戶沃爾瑪收購 空難倖存者王蔚創辦的 VIZIO 寫全球電視業傳奇

智慧電視製造商Vizio將被美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）收購，這家曾締造全球電視業傳奇、由華人王蔚創辦的公司，2002年成立以來就屢屢成為業界話題。

網攻威脅日增 Google首座亞太網路防護中心落腳東京

日經亞洲報導，隨日本公家機關與企業等益發擔憂來自中國、北韓等地的非法存取，美國資訊科技巨頭谷歌（Google）今天在東京...

Meta大當機 3駭客組織宣稱聯手 真實性受質疑

Meta旗下的社群平台臉書（Facebook）、Instagram全球大當機，引發數十萬網友一片哀嚎，臉書表示已經解決了...

鮑爾眾院作證兩重點：鷹派語調降低、預期將大幅調整資本改革

美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日出席聯邦眾議院聽證會時，更明確說明今年稍後降息的標準：未必要等到通膨率「完全」降到2%目...

連減肥藥都逃不過美國圍堵中國的網羅 藥明股價遭殃

減肥藥和糖尿病治療藥當紅之際，竟也捲入美國圍堵中國大陸的網羅之中。美國國會議員為降低對大陸生物業的依賴，正考慮管制大陸供...

全球2月供應鏈壓力升高 相關指數一年多來首次轉正

紐約聯準銀行6日發布的報告指出，2月全球供應鏈壓力指數一年多來首次轉正，顯示供應鏈壓力上升，但依然接近正常水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。