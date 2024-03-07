網攻威脅日增 Google首座亞太網路防護中心落腳東京

日經亞洲報導，隨日本公家機關與企業等益發擔憂來自中國、北韓等地的非法存取，美國資訊科技巨頭谷歌（Google）今天在東京設立第一個位於亞太地區的網路防護中心。

谷歌希望與日本的政府部門、企業與大學分享最新資訊，研究並反制網路攻擊的手法。谷歌新建的網路防護中心，位於六本木的谷歌辦公室內，未來也會成為訓練亞太地區資訊安全專家的基地。

此外，谷歌也將邀請印度、澳洲、南韓、日本、東南亞國家的企業，研究如何對抗網路攻擊。谷歌還說不會從共同研究中收取任何報酬。

谷歌2001年於日本設立海外第一間子公司，宣稱有許多資安研究人員。

在谷歌從事資安相關工作超過20年的副總裁亞德金斯（Heather Adkins）告訴日經，日本研究機構中有許多專家已經準備好協助共同研究。