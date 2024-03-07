連減肥藥都逃不過美國圍堵中國的網羅 藥明股價遭殃

減肥藥和糖尿病治療藥當紅之際，竟也捲入美國圍堵中國大陸的網羅之中。美國國會議員為降低對大陸生物業的依賴，正考慮管制大陸供應商。

彭博引述知情人士報導，禮來旗下的藥物Zepbound和Mounjaro中大量使用的基底有效成分是由藥明康德生產。藥明康德正美國國會討論的生物安全法（Biosecure Act）的主要針對對象。

據公開文件所示，藥明康德在供應鏈地位舉足輕重，全球最大的20家製藥公司都是合作對象。如果這項兩黨鮮有共識的法案最後按目前草擬的內容通過，從暢銷的藥物GLP-1（類升糖素胜肽-1）促效劑到先進的癌症治療藥，這些本來就供應短缺的藥物，將更難生產。

重要的是，藥明康德及其獨立的姊妹公司藥明生物的生產設施已獲得美國監管機構的批准。任何替代的供應商都必須經過漫長的審批過程。

業界遊說團體BIO的主管 Nick Shipley表示，「不單是外包API（原料藥）或生物材料，這些CRDMO（委託開發暨製造服務）所做的遠多於此」。「這類供應鏈方面的干擾當然會導致短缺」。

議員們現在尋求降低法案對美國藥品供應造成一開始的連連帶傷害。這項立法需要國會兩院通過，並由總統簽署，才能成為法律。

知情人士透露，美國參院國土安全和政府事務委員會主席也是法案發起人參議員Gary Peters正考慮修改法案，讓現有合約可以繼續實施。其他辦法包括從法案中刪除中國生物科技公司的名字。

藥明康德周四在香港股價一度下跌近21%，創下逾一個月來盤中最大跌幅，藥明生物大跌17%。

藥明康德大約66%的營收來自美國，這就是為什麼1月相關立法消息傳出後股價暴跌。藥明生物也下跌。兩家公司均否認與中共有任何關聯。

藥明康德發布新聞稿說：「本公司強烈反對未經正當程序，針對公司提出的誤導性指控、不準確的說法和先發制人的行動。」「我們相信在考慮事實時，美國議員會明白藥明康德不構成國家安全風險。」