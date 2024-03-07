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臉書IG大當機後 LinkedIn服務也一度中斷

中央社／ 班加羅爾6日綜合外電報導

社群網站臉書和Instagram在本月5日大當機後，微軟（Microsoft）旗下職場社群平台領英（LinkedIn）今天也一度當機，影響數以萬計用戶，領英表示現已恢復服務。

路透社報導，根據斷線問題追蹤網站Downdetector.com，今天一度有超過4萬8000個用戶通報領英當機相關問題。

領英今天稍早表示，部分用戶可能碰上問題，公司人員已在調查中。

美國科技公司Meta旗下的臉書（Facebook）和Instagram（IG）本月5日當機兩個多小時，影響全球數以十萬計用戶。

3個駭客團體Skynet、Godzilla及Anonymous Sudan隨後出面宣稱是他們的傑作。Meta發言人則在社群平台X發文說是技術問題，未進一步說明原因。

「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，一名網路安全專家說，「不能完全排除」網路攻擊可能性，但更有可能是Meta人員的人為錯誤，或是公司伺服器技術問題。

Instagram 社群 網路攻擊

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