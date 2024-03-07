比特幣行情 坐雲霄飛車

比特幣價格5日改寫歷史新高，但隨後出現如雲霄飛車般的走勢；在5日衝上歷史新高沒多久後一路狂瀉，接著又反彈，盤中最高與最低價差將近1萬美元。如此劇烈震盪代表許多交易人士在價格創新高後趁機獲利了結，卻也再次反映出比特幣急漲急跌的本質。

在台灣5日深夜11時，比特幣一度大漲2.5%或1,697.2美元，至69,191.95美元，改寫2021年11月所創的歷史最高紀錄，但幾乎下一秒就開始下殺，在6日清晨4時左右一度重挫14%或暴跌8,177.5美元，直接跌破6萬美元大關，下探至59,317.16美元，不過稍後又回升。

加密貨幣基金Split Capital創辦人艾布蒂卡爾表示：「由於幾乎所有買進比特幣的人現在都獲利，有很大機會看到一些獲利了結。」

這一波價格動盪也是比特幣容易大漲大跌的最新例子。比特幣近期大漲是受到衍生品市場多頭押注強化，在衍生品市場中，投資人可利用永續期貨對投資標的部位，進行多達100倍的槓桿操作。根據加密貨幣數據追蹤業者Coinglass的資料，隨著比特幣由紅翻黑、逆轉先前漲勢，在永續期貨市場中有超過8億美元多頭部位迅速平倉。

現貨比特幣ETF在美國上市，加上比特幣供應即將減少，比特幣今年上演驚人反彈行情。從5日高點來算，比特幣2024年迄今漲幅約63%，大勝全球股市，提振整個數位資產市場的情緒。

OSL SG交易部門主管馮·漢尼許表示：「即將創新高，加上當前現貨ETF的動能，以及即將來臨的減半題材，都驅動場邊觀望者實實在在的『FOMO』害怕錯過心態。」

不只比特幣，國際金價也在5日改寫歷來新高，是十多年前比特幣開始打開知名度以來兩者首次同時創下紀錄。但這兩種資產顯然被認為是受到不同因素驅動 ：黃金向來是避險保值工具，比特幣被認為就是純投機，其他投資屬性則有很大爭議。