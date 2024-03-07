Fed主席赴國會報告 鮑爾：不急著降息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日赴國會發表經濟證詞時重申，在決策官員確信已打贏抗通膨戰役之前，Fed此刻還不急於調降利率。

在事先準備好向眾議院金融服務委員會致詞的講稿中，鮑爾告訴國會議員，「我們相信政策利率可能已經來到這輪緊縮周期的頂峰」；「如果經濟普遍而言按照預期發展，今年某個時點開始放鬆政策限制應屬恰當。但經濟展望仍有變數，且通膨朝向我們2%目標的進展也不確定」。

言下之意，Fed今年應不至於繼續升息，但現在也還不是降息的時候。

鮑爾的證詞呼應近幾周來Fed官員幾乎口徑一致地說：美國經濟和勞動市場仍強，意味賦予決策官員時間靜候更多資料，待更多證據確認通膨正穩定滑向2%目標後，再降息也不遲。

彭博資訊報導，由於這份證詞看來「了無新意」，美國股、債市6日早盤同步走高，在科技股回神帶動下，美股四大指數早盤開高走高，費半漲幅更超過1.8%，台積電ADR大漲逾3.6%，輝達漲逾2.1%。

根據這份講稿，鮑爾將表示：「本委員會認為，在更有把握通膨將持續滑向2%之前，調降（聯邦資金利率）目標區間並不適當。」

這位Fed主席將一連兩天在國會山莊發表每半年一度的貨幣政策證詞，7日將轉赴參議院銀行委員會作證。

自2022年3月以來，Fed累計已把聯邦資金利率調高超過5個百分點，去年7月在物價壓力減緩後暫停升息，此後利率維持不動至今。

現在，央行官員面對該何時降利率的難題。太早降息，擔心會推升通膨；太晚降息，利率維持在高點太久，又擔心冒著把經濟推落衰退深淵的風險。

英國金融時報（FT）報導，分析師今年紛紛上調對美國經濟預測，支撐經濟「軟著陸」的希望，且押注聯準會直到夏季前都不會降息。