七大經濟體房價看漲

經濟日報／ 編譯簡國帆陳苓／綜合外電
全球主要經濟體房價今年將溫和上漲，預料只有德國和中國大陸房價會下跌。路透
全球主要經濟體房價今年將溫和上漲，預料只有德國和中國大陸房價會下跌。路透

路透訪調預測，多數主要房市的房價，今、明兩年將溫和上漲，但可負擔住房短缺的情況，將再持續至少二到三年。

路透在2月15日~3月4日訪調100多名專家，並且分析最新預測的房價中位數後發現，在美國、英國、加拿大、德國、澳洲、紐西蘭、印度、中國大陸及杜拜（阿拉伯聯合大公國）九個經濟體中，今年預料只有德國和中國大陸房價會下跌，德國看跌1.7%，中國大陸將跌0.9%。

房價漲幅最大的經濟體預料將是印度的7%，杜拜以6%的漲幅預估居次，澳洲以5%的漲幅預測排名第三，紐西蘭的預料漲幅為4.8%，美國房價預期將上漲3.3%，加拿大看漲1.2%，英國估將持平。

上述國家中，多地房價在疫情期間飆漲20%~50%，去年從高點略為拉回。訪調結果顯示，對這九個經濟體的房市而言，大漲過後的短暫溫和修正，已告一段落。

多國央行升息以抑制通膨，連帶推升房貸利率，使已取得低利率的現有屋主售屋意願降低。美國30年期房貸相當普遍，這種情況在該國尤為明顯。

多數人士都預測主要國家央行今年將降息，促使房貸成本在過去幾個月走低，但沒有人估計，借貸利率會在近期內重回疫情前水準。

萊坊全球研究主管貝利（Liam Bailey）表示，許多市場的供應維持緊俏，良好的供應相當有限，因為人們目前的房貸利率較低，不想出售這些房地產，以免失去這些較低利率的合約。

供給不足，特別是平價住宅短缺，在多數市場仍是問題，目前未有解決方案。在被問及未來兩三年可負擔住房的供需缺口變動時，99位分析師中有74人認為，若非保持不變、就是會擴大。

另有67%受訪分析師認為（109位中的73人）表示，未來一年首購族的購屋負擔能力將提高，其他受訪者則認為將惡化。

美國

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