廣告代理模式 7月退場

華爾街日報（WSJ）報導，Meta打算到7月結束代理制的營銷合作夥伴計畫，改讓廣告主直接找Meta公司合作。

一名Meta的發言人5日表示，所謂官方代理商（ASP），是Meta銷售團隊在各國業務的延伸，這次調整是為確保Meta在全球各地市場的營運模式維持一致。

發言人說：「我們定期審查並調整服務客戶的方式。我們會致力讓轉換過程盡可能順暢。」

Meta的官方代理商之一Entravision Communications，已於5日稍早表示，Meta已於3月4日通知他們，即將中止合作的計畫。

Entravision表示，與Meta的合作計畫去年占該公司營收大約一半。Entravision表示，已開始評估他們的營運策略和成本結構。Meta網站所示，Entravision目前是中南美洲、冰島和蒙古等國家的官方代理商。

根據Meta在2月1日公布的上季財報，受數位廣告業務成長、成本削減和裁員的帶動，Meta在2023年最後三個月的利潤成長了兩倍，甚至首度配發股利。

科技分析師威廉森表示：「Meta仍有能力繼續發展AI和元宇宙，但它的主要營收仍是來自廣告收入，廣告主仍然中意Meta。」